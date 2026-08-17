Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat luni la decizia CCR privind „amendamentul Fritz”, după ce Curtea Constituțională a stabilit că modificarea Legii ANI este constituțională. Grindeanu subliniat că nu va comenta decizia până la publicarea motivării, dar a punctat că, în opinia sa, formularea de „amendament Fritz” nu este corectă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Curtea Constituțională a declarat luni constituțională modificarea Legii ANI cunoscută drept „amendamentul Fritz”. Întrebat despre decizia CCR, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a evitat să comenteze hotărârea înainte de publicarea motivării.

„Eu nu comentez deciziile CCR, spre deosebire de alții. Haideți să vedem motivarea”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a contestat și denumirea de „amendament Fritz”, folosită în spațiul public pentru modificarea legislativă care ar putea avea efecte asupra mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz.

„Chestiunea cu amendamentul Fritz nu e corectă”, a spus Grindeanu.

„Fără condamnați în funcții publice”

Întrebat însă cum îi răspunde lui Dominic Fritz în această situație, liderul PSD a evitat să intre în disputa dintre primarul Timișoarei și Partidul Social-Democrat.

„Nu comentez în niciun fel. E o problemă a domnului Fritz cu Justiția”, a declarat președintele PSD, care a reiterat totodată poziția PSD privind ocuparea funcțiilor publice de către persoane condamnate.

„Fără condamnați în funcții publice”, a transmis liderul social-democrat.

Întrebat despre posibilitatea unei majorități PSD-USR, Grindeanu a spus că social-democrații au în continuare rețineri importante față de o astfel de colaborare. „PSD are mari rețineri în a face o majoritate cu USR. Ei au avut decizii interne că nu mai vor o coaliție cu USR”, a declarat Sorin Grindeanu.

Cinci judecători constituționali au votat pentru constituționalitatea prevederilor. Actul normativ a fost contestat printr-o sesizare comună a USR și PNL, dar și printr-o acțiune separată a președintelui Nicușor Dan.

CCR a decis că așa-numitul „Amendament Fritz” este constituțional, în timp ce amendamentul care obliga partenerii de viață ai demnitarilor să publice declarații de interese financiare a fost declarat neconstituțional. În plus, și amendamentul care prevede publicarea declarațiilor de interese financiare ale demnitarilor a fost declarat neconstituțional.

Citește și:

Reacția lui Dominic Fritz după decizia CCR în cazul Legii ANI: „Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff”

Reacția lui Bolojan după controversa stârnită de întâlnirea cu șefa CCR: „Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”

Editor : C.A.