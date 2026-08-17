Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după decizia CCR privind legea ANI, că va convoca de urgenţă Parlamentul, astfel încât să nu pierdem cele 770 de milioane de euro, el arătând că îi îndeamnă pe toţi colegii să îşi facă publice declaraţiile de avere.

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„Voi convoca, evident, de urgenţă Parlamentul, dacă e nevoie, şi din ce am înţeles este, astfel încât să refacem legea în concordanţă cu deciziile CCR şi să nu pierdem cele 770 de milioane de euro”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament, după decizia CCR prin care „amendamentul Fritz” din legea ANI, are prevede pierderea mandatului, în 30 de zile, în caz de incompatibilitate sau conflict de interese, indiferent când a fost decizia instanţei, a fost declarat constituţional.

Grindeanu a arătat că a văzut o informare din partea Agenţiei Naţionale de Integritate, care spunea că sunt aproape 50 de persoane aflate în aceeaşi situaţie cu Dominic Fritz, primarul Timişoarei.

Legat de amendamentul privind declaraţiile de avere ale partenerilor de viaţă ai demnitarilor, Grindeanu a precizat a fost făcut de AUR şi PSD l-a susţinut.

„A fost declarat neconstituţional, nu comentez deciziile CCR-ului, nici într-o formă, nici în cealaltă. E decizia CCR-ului, cred că e a doua de acest tip, pentru că a mai fost şi în trecut una de acest tip, legată de declaraţiile de avere ale soţilor, soţiilor şi aşa mai departe”, a subliniat liderul PSD.

Despre publicarea declaraţiilor de avere ale soţilor/soţiilor demnitarilor, care a fost declarată de asemenea neconstituţională, Sorin Grindeanu a menţionat că declaraţia sa de avere este făcută publică.

„Îi îndemn pe toţi colegii mei, nu pot să-i oblig, dar îi îndemn pe toţi colegii mei să îşi facă publice declaraţiile de avere. Ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, PSD va respecta deciziile CCR. (…) Dacă a fost declarat neconstituţional acest lucru, trebuie să vedem motivarea şi, în momentul în care vom vedea motivarea, de aceea v-am transmis acest lucru, vom vedea ce se poate face. Eu, unul, sunt un susţinător al publicării declaraţiilor”, a mai spus el.

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Editor : C.A.