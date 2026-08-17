Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că faptul că premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, s-au întâlnit ridică semne de întrebare şi „ar fi foarte bine ca aceste lucruri să fie clarificate”. Totodată, Bolojan, care se află la Oradea, a avut luni prima reacţie în ceea ce priveşte întâlnirea cu Simina Tănăsescu, care a generat un val de reacţii din partea mai multor instituţii ale sistemului judiciar din România.

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„Nu ştiu ce au discutat. Din ceea ce am văzut, pare că s-au întâlnit, adică nu mai neagă nimeni acest lucru. Faptul că s-au întâlnit cred că ridică semne de întrebare şi ar fi foarte bine ca aceste lucruri să fie clarificate. Nu poate să rămână în această formă”, a precizat Sorin Grindeanu, la Parlament, despre întâlnirea premierului interimar Ilie Bolojan cu preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, în biroul preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, înainte de decizia CCR privind legea ANI.

Despre afirmaţia premierului interimar că se încearcă să se facă „din ţânţar armăsar” pe această temă, Sorin Grindeanu a arătat că „acest lucru trebuie să fie clarificat”.

„Sigur că Ilie Bolojoan poate să spună orice. Dacă m-aş fi întâlnit eu aici în birou cu, nu ştiu, un fost preşedinte a CCR, Valer Dorneanu, ca să dau un exemplu, înainte, care ar fi fost raportor pe vreo lege, care ar fi făcut subiectul unui interes politic al PSD, ar fi spus acelaşi lucru? De aceea, eu nu vreau să speculez şi mă interesează lucrurile altcumva decât instituţional şi e de datoria lor să clarifice acest subiect şi trebuie să fie clarificat. Iar eu încurajez orice demers care duce la clarificarea acestei situaţii, pentru că este dincolo de Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu” a mai spus preşedintele PSD.

El a adăugat că „este vorba despre credibilitatea, în primul rând, a CCR şi trebuie să fie clarificat, fără o patimă, fără tensiune, pentru binele nostru”.

Premierul Ilie Bolojan, care se află la Oradea, a avut, luni, prima reacţie în ceea ce priveşte întâlnirea cu preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, care a generat un val de reacţii din partea mai multor instituţii ale sistemului judiciar din România.

„De multe ori, se încearcă să se facă din ţânţar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă”, a precizat Bolojan.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Consiliul Superior al Magistraturii şi preşedinţii curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor din România au transmis mesaje în care solicitau clarificarea „imediată şi completă” a circumstanţelor în care a avut loc întrevederea dintre preşedinta CCR şi premierul demis Ilie Bolojan, în contextul în care CCR „este chemată să soluţioneze, printre altele, un conflict juridic de natură constituţională declanşat chiar de către Ilie Bolojan, iar preşedinta Curţii participă la soluţionarea cauzei în calitate de judecător”.

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CCR a făcut pentru a doua oară precizări în legătură cu informaţiile privind întâlnirea dintre preşedinta Simina Tănăsescu şi Ilie Bolojan, în contextul reacţiilor CSM şi ale preşedinţilor de curţi de apel, tribunale şi judecătorii arătân că întâlnirile preşedintei Curţii Constituţionale cu reprezentanţi ai autorităţii executive „au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege”.

„Conduita constantă şi publică, precum reperele etice şi profesionale ale preşedintei CCR, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura şi obiectul demersurilor administrative desfăşurate în exercitarea atribuţiilor funcţiei”, menţiona CCR.