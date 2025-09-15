De ce și-a dat Nicușor Dan nota 7-8 pentru primele 100 de zile din mandatul de președinte. „Important este finalul”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a explicat luni, într-o emisiune televizată, de ce şi-a dat „nota 7-8” pentru activitatea ca şef al statului. Liderul de la Cotroceni a exemplificat acest aspect cu o întâmplare din perioada când participa la olimpiade și când, „în primele 45 de minue, nu scria nimic pe foaia de concurs”. „ Important este finalul”, a subliniat șeful statului.

„La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 minute nu scriam nimic pe foaia de concurs. Mă gândeam simultan la toate problemele, vedeam care e mai grea şi făceam o strategie despre cum să o abordez. Cel mai intens era la sfârşit, când redactam ceea ce deja gândisem. Important este finalul”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la Antena 3.

Şeful statului a subliniat că, mulţi ani, în politica din România „s-a mers la suprafaţa lucrurilor”, în detrimentul „lucrurilor care contează”.

„Am uitat să ne concentrăm pe lucrurile care contează şi care au nevoie de o anumită reflecţie, de colaborare între mulţi oameni, de instituţii care să aibă puncte de vedere. Ăsta ar trebui să fie parcursul pentru ca noi să ajungem la nişte rezultate altfel decât au fost până acum”, a declarat Nicuşor Dan.

Pe 4 septembrie, într-un interviu acordat Antena 1, întrebat ce notă şi-ar da după primele 100 de zile de mandat, președintele a punctat faptul că este o persoană exigentă şi şi-ar da „7-8”.

