Andrei Dîrlău, senator AUR, a făcut declarații conspiraționiste și cu tentă rasistă la tribuna Parlamentului. El a acuzat Uniunea Europeană că ar încuraja „imigrația și metisarea rasială” pentru a produce „un amestec etnic forțat”.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul dezbaterilor din Senat asupra unui proiect de regulament al Parlamentului European privind întocmirea unor liste de țări sigure la nivelul Uniunii Europene.

Senatorul AUR Andrei Dîrlău a susținut, de la tribuna Parlamentului, că propunerea europeană ar încuraja „imigrația și metisarea rasială”, un proces prin care s-ar produce, în opinia sa, un „amestec etnic forțat”.

„Deși prezentată ca o simplificare, propunerea ar mări fluxurile migratorii masive din Africa și Asia, accelerând deteriorarea echilibrului demografic și cultural al Europei. (...) Se vor încuraja imigrația și metisarea rasială. Proces în care în Europa se produce un amestec etnic forțat prin migrație. Populațiile autohtone cu rată scăzută de natalitate sunt înlocuite de migranți afro-asiatici. (...) Deja Europa are asimilare inversă. Populația nativă e forțată să se adapteze culturii migranților, cu zone urbane dominate de practici afro-islamice”, a afirmat senatorul AUR.

În replică, senatorul USR George-Cătălin Bochileanu a explicat că afirmațiile lui Andrei Dîrlău sunt false și că, dimpotrivă, România va avea mai multe instrumente de a respinge cererile nefondate de azil.

„Până să se sperie colegii de la partidele antieuropene (...) Dacă spuneți că UE ne obligă să primim migranți, realitatea e invers. UE oferă statelor membre exact puterea de a spune mai repede nu cererilor abuzive”, a declarat Bochileanu.

