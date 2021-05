Deputat AUR cu declarația de avere goală. Spune că până acum a trăit din banii părinților.

Deputatul Călin Balabașciuc ar putea candida la titlul de cel mai sărac parlamentar din istoria României. Declarația sa de avere, depusă pe site-ul Camerei deputaților, este goală. La capitolul venituri, nu a menționat nimic. Întrebat de reporterul Digi24 din ce bani a trăit până acum, Balabașciuc a recunoscut, cu greu, că a primit bani de la părinți, fără să spună concret ce sumă. El a refuzat să zică și din ce bani și-a făcut campanie electorală. Balabașciuc este șeful organizației de tineret a AUR, iar pe 1 iunie, de ziua copilului, va împlini 25 de ani.

Deputatul Alianței pentru Unitatea Românilor Călin Balabașciuc a depus o declarație de avere goală. Reporterii Digi24 au vrut să afle de la parlamentar dacă e vorba de o greșeală sau chiar deputatul AUR nu a câștigat niciun un leu în viața lui. Când ne-a văzut, a luat-o la fugă pe scări.

Discuție reporter - Călin Balabașciuc, deputat AUR, la ora 12:15.

Reporter: Domnul Balabașciuc, o clipă vă rog! În legătură cu declarația dumneavoastră de avere, voiam să vă pun o întrebare.

Călin Balabașciuc, deputat AUR: Nu declar nimic.

Reporter: De ce ați dat declarația goală?

Călin Balabașciuc: Vă rog frumos!

Reporter: N-ați avut niciun venit anul trecut?

Călin Balabașciuc: Îmi cer scuze! Am plen.

Reporter: Puteți să ne spuneți și nouă de ce nu aveți niciun venit declarat?

Călin Balabașciuc: Îmi cer scuze, am plen.

Reporter: Dar ați întârziat deja la plen.

Călin Balabașciuc: Vă rog frumos! Pe partea cealaltă intră presa.

Am așteptat să se termine plenul Camerei Deputaților, pentru a obține o explicație de la deputatul AUR.

Călin Balabașciuc, deputat AUR: Sunt un tânăr de 24 de ani și nu am ce să declar

Discuție reporter - Călin Balabașciuc, deputat AUR, la ora 13:50.

Reporter: Spuneți-ne și nouă cum e cu declarația de avere, d-le Balabașciuc! Cum de nu ați completat nimic?

Călin Balabașciuc, deputat AUR: Nu am ce să declar în declarația de avere. Sunt un tânăr de 24 de ani și nu am ce să declar.

Reporter: Stați puțin pe loc, să discutăm. Nu ați avut niciun venit anul trecut?

Călin Balabașciuc: Nu am avut.

Reporter: Și din ce ați trăit?

Călin Balabașciuc: Din banii părinților.

Reporter: Și de ce nu i-ați trecut în declarația de avere? Câți bani v-au dat?

Călin Balabașciuc: Nu contează asta.

Reporter: Păi, contează, că acum sunteți persoană publică.

Călin Balabașciuc: Nu răspund.

Reporter: Câți bani v-au dat?

Călin Balabașciuc: Mulțumesc frumos!

După ce a fugit de reporterii Digi24, deputatul Balabașciuc și-a făcut din nou apariția după jumătate de oră.

Discuție reporter - Călin Balabașciuc, deputat AUR, la ora 14:20.

Reporter: De ce fugiți, domnule deputat?

Călin Balabașciuc, deputat AUR: Eu nu fug de nimeni.

Reporter: Haideți să purtăm un dialog!

Călin Balabașciuc: Nu fug de nimeni!

Reporter: Sunteți singurul deputat care ați dat declarația de avere goală.

Călin Balabașciuc: Pentru că sunt un tânăr la 24 de ani, care nu a avut venit, nu a muncit. Am fost student.

Reproter: Și din ce ați trăit?

Călin Balabașciuc: V-am mai spus. Părinții m-au ajutat în facultate.

Reporter: N-ați fost angajat până acum deloc?

Călin Balabașciuc: Nu.

Reporter: Spuneți că ați lucrat la un ONG, de ce nu vă vedem un CV pe site-ul Camerei Deputaților?

Călin Balabașciuc: Nu am lucrat.

Reporter: Și campania electorală, din ce v-ați făcut-o?

Călin Balabașciuc: …

Balabașciuc îl întrece pe colegul său de partid, Ciprian Ciubuc, care a declarat că a trăit din banii de alocație a copiilor săi

Deputatul Balabașciuc va împlini 25 de ani pe 1 iunie, de ziua copilului. El este președintele Organizației de Tineret a AUR. La capitolul venituri, Balabașciuc îl întrece pe colegul său de partid, Ciprian Ciubuc, care a declarat că a trăit din banii de alocație a copiilor săi. Acum 3 săptămâni, Ciubuc a promis că-și va modifica declarația de avere, după ce a declarat la Digi24 că a avut alte venituri, nemenționate în declarație.

Reporter: Domnule Ciubuc, vă salut, de la Digi24 suntem. Am venit să vă întreb dacă ați avut timp să vă completați declarația de avere.

Ciprian Ciubuc, deputat AUR: Da, o s-o vedeți pe site.

Reporter: Când?

Ciprian Ciubuc: Intrați și vedeți! Nu dau declarații pe acest subiect.

Pe site-ul Camerei Deputaților, deputatul Ciubuc are însă aceeași declarație. Digi24 a cerut un punct de vedere Agenției Naționale de Integritatea, dar conducerea acestei instituții a refuzat să ne spună dacă vor declanșa sau nu un control în cazul deputatului.

