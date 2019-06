Dezastru bugetar în București. Se taie banii pentru școli, spitale, șantiere

Primăria Generală a Capitalei va tăia masiv din banii pentru domenii de interes public: educaţie, sănătate, infrastructură, mediu, sau asistenţă socială, conform proiectului de rectificare bugetară publicat de PMB. Din bugetul de 6,8 miliarde se vor tăiat peste 600 de milioane de lei. Gabriela Firea a avertizat recent că Bucureștiul riscă să intre în faliment.

Conform documentului publicat pe site-ul Primăriei, peste 600 de milioane de lei vor fi tăiaţi din cheltuieli, aproximativ 10% din bugetul total. Printre domeniile care vor suferi diminuări de fonduri se numără:

Salarii de bază, 20 milioane de lei tăiaţi

Ordine publică şi siguranţă naţională, peste 8 de milioane de lei tăiaţi

Poliţia locală, peste 3 de milioane de lei tăiaţi

Învăţământ, peste 35 de milioane de lei tăiaţi

Sănătate, peste 11 de milioane de lei tăiaţi

Cultură, recreere şi religie, peste 90 de milioane de lei tăiaţi

Alimentare cu apă, peste 21 de milioane de lei tăiaţi

Iluminat public şi electrificări, peste 20 de milioane de lei tăiaţi

Protecţia mediului, peste 20 de milioane de lei tăiaţi

Salubritate, peste 10 milioane de lei tăiaţi

Combustibili şi energie, peste 280 de milioane de lei tăiaţi

Transporturi, peste 50 de milioane de lei tăiaţi

Primarii marilor orașe au transmis la unison un avertisment la adresa Guvernului, spunând că localitățile lor riscă să rămână în beznă, iar transportul în comun să fie paralizat.

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: Acum, la Primăria Capitalei e un deficit de 1 miliard de lei, jumătate îi acoperim dintr-un împrumut, dar rămânem în continuare cu un deficit din 500 de miliarde de lei. Dacă nu mai sunt bani, nu mai pot fi asigurate subvențiile, iluminatul, să dotezi spitalele.

Robert Negoiţă - primarul Sectorului 3: Din punctul meu de vedere, el este de vina. Da, el, domnul Dragnea, care își posta pe Facebook win win situation, 60% din PIB către primării, iar după aia ne-au furat banii pe primele 3 luni. Bugetele alocate au fost măcelărite, e inacceptabil, niciun guvern nu și-a permis să facă.

În plus, în sarcina primăriilor au intrat şi alte obligaţii.

Nicolae Robu - primarul Timişoarei: S-au transferat către primării toate cheltuielile de salarizare a asistenților sociali, a persoanelor cu dizabilități. Noi avem venituri mai mari cu 40 milioane lei față de cât am avut în 2018 din această sursă, care e principala sursă, cotă parte din impozitul pe venit, dar cheltuielile cu salarizarea asistenților sociali sunt cu 62 de milioane de lei mai mari, înseamnă un plus de 22 milioane lei povară pe bugetul local.

Mulţi edili au blocat angajările şi vor mări taxele locale.

Decebal Făgădău, primarul Constanței: Sper ca în al 25-lea ceas să găsim o punte de dialog. Chiar dacă avem buget chibzuit, mă uit la sezonul rece 2019-2020, și la posibilitățile neexploatate pe care orașul le are. Deja am luat măsuri, în sensul că am blocat angajările. Permitem doar pentru un post nou creat. După discuțiile cu sindicatele care cereau creştere, am limitat această creştere. Pentru anul viitor sunt programate măriri ale taxelor locale în 15%.