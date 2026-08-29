„Omuleții verzi” ai lui Putin ar putea ataca NATO din interior. Cum va fi testată alianța, dacă se va repeta scenariul din Crimeea

Cum ar arăta un atac al Rusiei contra NATO? După ce armata rusă s-a împotmolit în Ucraina, Moscova și-a intensificat atacurile hibride contra Occidentului și au apărut tot mai multe semne că Rusia vrea să testeze apărarea alianței pe flancul estic al NATO. Letonia, Lituania și Estonia au intrat în vizorul Kremlinului, fiind state ex-sovietice care au ajuns să simbolizeze expansiunea democrației occidentale de după sfârșitul Războiului Rece.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a zburat recent la Moscova ca să îl avertizeze pe Vladimir Putin să nu atace membrii alianței NATO – un plan care pare tot mai mult că ar fi pe placul președintelui rus, potrivit unor rapoarte recent dezvăluite ale serviciilor de informații.

Implicarea Rusiei este suspectată în mai multe incidente din Europa, inclusiv în exploziile de la fabricile de armament din Italia și Bulgaria, tentativa de asasinat împotriva directorului unei companii germane din industria de apărare și atacul cu dronă asupra unui avion cargo ucrainean la aeroportul din Leipzig, care a eșuat doar din cauză că detonatorul s-a defectat.

Statele Unite au avertizat Polonia în luna iulie despre o potențială incursiune a Rusiei, care ar putea avea loc în următoarele luni, potrivit The Telegraph. Obiectivul principal al lui Ratcliffe la Moscova a fost să avertizeze Moscova împotriva „oricărei acțiuni de intensificare a tensiunilor cu statele baltice”.

Analiștii militari din vest au privit de mult timp coridorul Suwalki ca pe o potențială zonă de conflict în orice confruntare dintre Rusia și NATO. Foto: Profimedia Images

Cele trei țări baltice formează flancul cel mai expus al alianței NATO: au graniță cu Rusia și sunt prea mici pentru a putea pune în aplicare tactica „apărării în profunzime”, în care armatele se retrag la o distanță sigură înainte de a lansa contraatacuri.

Statele baltice au adoptat propria lor versiune a sloganului „Păstrați-vă calmul și continuați”, folosit de Marea Britanie în Al Doilea Război Mondial, ca răspuns la noile avertismente despre un posibil atac al Rusiei.

„Trebuie să rămânem calmi, dar vigilenți”, a spus o sursă din serviciile de securitate din țările baltice, care are cunoștințe despre apărarea și planificarea strategică pe flancul estic.

„Republica Populară Narva”. Orașul din Estonia care a intrat în vizorul propagandei rusești

Dezbaterile legate de un potențial atac al Rusiei se concentrează asupra orașului Narva, care a intrat în vizorul mașinăriei de propagandă a Moscovei și unde majoritatea populației este formată din etnici ruși.

În ultimele luni, au fost lansate mai multe conturi de Telegram care cer înființarea unei așa-zise „Republici Populare Narva” – un mic stat independent pentru minoritatea rusă din Estonia. Retorica seamănă cu cea folosită în trecut în legătură cu forțele proruse din estul Ucrainei.

Pentru a face situația și mai tensionată, Moscova ar putea înscena un atac fals în care forțele de securitate ale Estoniei sunt acuzate de uciderea sau rănirea unor cetățeni cu origini rusești.

Kremlinul ar putea folosi aceleași tactici pe care le-a utilizat atunci când „omuleții verzi” au invadat Crimeea în 2014.

Dezbaterile legate de un potențial atac al Rusiei se concentrează asupra orașului Narva din Estonia, care a intrat în vizorul mașinăriei de propagandă a Moscovei și unde majoritatea populației este formată din etnici ruși. Foto: Profimedia Images

O incursiune în țările baltice nu ar necesita o operațiune militară la fel de complexă ca în cazul capturării Crimeei, a spus Justin Bronk, un cercetător de la Royal United Services Institute (RUSI).

Moscova ar putea cuceri un teritoriu mic de la graniță pentru a testa cât de dispusă este NATO să apeleze la articolul 5, care le cere tuturor membrilor să vină în ajutorul statului atacat.

În loc să ocupe întreg orașul, incursiunea ar putea viza doar un pod, un aerodrom sau o substație electrică. Rusia ar putea folosi un număr limitat de forțe sub acoperire susținute de artilerie, sisteme de apărare antiaeriană și echipamente de război electronic poziționate aproape de graniță.

Moscova ar putea alege să susțină forțele proruse din zonele ocupate prin livrarea de ajutoare militare, sperând să profite de indecizia alianței NATO pentru a-și consolida prezența pe teritoriul țării inamice.

„Cred că reacția lor ar fi rapidă și puternică”

Dacă alianța NATO nu va invoca articolul 5, „ar fi o lovitură uriașă asupra credibilității alianței, poate chiar fatală”, a mai spus Bronk.

O incursiune în țările baltice nu ar necesita o operațiune militară la fel de complexă ca în cazul capturării Crimeei. Foto: Getty Images

Doar Washingtonul deține armele necesare pentru a elimina sistemele de apărare antiaeriană ale Rusiei. Altfel, Moscova ar putea să doboare cu ușurință avioanele militare NATO lansate pentru a bombarda forțele invadatoare.

Estonia ar putea decide să răspundă militar, în cazul unei incursiuni rusești, fără să mai aștepte permisiunea alianței NATO. „Cred că reacția lor ar fi rapidă și puternică”, a spus un fost ofițer al armatei britanice, care cunoaște bine Estonia.

Timp de mai multe decenii, strategii NATO au fost îngrijorați de un posibil atac al forțelor ruse asupra „coridorului Suwalki” dintre Polonia și Lituania. Un atac din două direcții (din exclava Kaliningrad și de pe teritoriul Belarusului) ar putea bloca abilitatea trupelor NATO de a veni în ajutorul aliaților baltici pe cale terestră.

Bronk nu crede, însă, că Rusia va dori să atace coridorul Suwalki, întrucât acest lucru „ar garanta un război în toată regula împotriva NATO”. Rusia ar pierde războiul, dacă nu folosește armele nucleare cu succes, ceea ce prezintă un risc uriaș.

Editor : Raul Nețoiu