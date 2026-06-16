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Video Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este contabil de profesie și a fost timp de 12 ani primar al orașului Râșnov

Data actualizării: Data publicării:
2026-06-15-1556
Adrian Veștea Foto: Inquam Photos / George Calin

Contabil de profesie și liberal de peste trei decenii, premierul desemnat Adrian Veștea a avut o carieră care a traversat mediul privat, învățământul și administrația locală. Înainte de a ajunge la conducerea Consiliului Județean Brașov și de a fi propus pentru funcția de prim-ministru, acesta a lucrat în domeniul silvic și în contabilitate și a fost timp de 12 ani primar al orașului Râșnov.

Adrian Veștea are terenuri de circa 67.000 de metri pătrați, în zona Râșnovului - sunt terenuri intravilane, agricole și forestiere, unele cumpărate, altele moștenite de-a lungul anilor, potrivit playtech.ro. Totodată, el a declarat că are două case în Râșnov - una de 570 de metri pătrați și alta de aproape 279 de metri pătrați, precum și un apartament de 51 de metri pătrați în Brașov. În declarația de avere apare și un autoturism SUV fabricat în 2017.

Proprietățile lui Adrian Veștea
Sursa: playtech.ro

- Terenuri - 67.000 mp (Râșnov)
- Casă - 570 mp (Râșnov)
- Casă - 279 mp (Râșnov)
- Apartament - 51 mp (Brașov)
- Volkswagen Tiguan din 2017

Totodată, sunt trecute și economii în lei și valută. La sfârșitul anului 2024, familia sa deținea în bănci aproape 280.000 de lei, peste 30.000 de euro, circa 20.000 de dolari, dar și investiții în titluri de stat în valoare de 200.000 de lei. În declarația de avere nu apar credite sau alte datorii.

Economiile din bănci ale lui Adrian Veștea
Sursa: playtech.ro

280.000 lei
30.000 euro
20.000 dolari
200.000 lei (titluri de stat)

Adrian Veștea obține venituri din funcții publice. În ultima declarație de avere depusă, a trecut peste 100.000 de lei încasați ca șef al Consiliului Județean Brașov și aproape 84.000 de lei, ca ministru al Dezvoltării în guvernul Ciolacu. A mai câștigat aproape 130 de mii de lei în perioada când era membru în conducerea EXIM Banca Românească.

Ce bani a câștigat Adrian Veștea
Sursa: playtech.ro

- 129.000 lei - membru la EXIM Banca Românească
- 106.000 lei - președintele Consiliului Județean Brașov
- 84.000 lei - ministru al Dezvoltării

Și soția sa, Anca Daniela Veștea, care lucrează ca funcționar la ANAF Brașov, a declarat venituri salariale de peste 82.000 de lei. În plus, familia a încasat venituri din chirii și dobânzi bancare.

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Editor : C.A.

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