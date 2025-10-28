DOCUMENTE. Presate să taie cheltuielile, ANRE, ASF și ANCOM se plâng că austeritatea le va afecta performanța. Ce reduceri propun

ANRE, ASF și ANCOM se pregătesc să taie din cheltuieli, potrivit legii impuse de Guvern, dar avertizează că măsurile le vor afecta performanța. Cele trei autorități de reglementare urmează să vină în Parlament cu propriile planuri de reducere a costurilor, însă documentele consultate de Digi24.ro arată că multe dintre tăieri rămân neclare – mai ales în privința posturilor de conducere.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) prezintă rapoartele prin care își asumă să reducă cheltuielile, de la ora 09:30, într-o ședință comună a comisiilor de buget - finanţe şi muncă din Senat şi Camera Deputaţilor.

Instituțiile spun că au făcut deja reorganizări

Potrivit rapoartelor consultate de Digi24.ro, toate cele trei autorități de reglementare fac referire la faptul că în anii trecuți, mai ales în 2024, au făcut deja reorganizări și au redus posturile, implicit și cheltuielile.

„Având în vedere faptul că, la nivelul ANRE, au fost emise în anul 2024 actele administrative prin care s-a realizat delimitarea funcțiilor și structurilor de specialitate de funcțiile și structurile funcționale (de suport), în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 145/2025 privind reducerea numărului de posturi și stabilirea unei noi organigrame, autoritatea va ține cont de actele deja emise, acte care, în esență, respectă criteriile de departajare definite de noul cadru de reglementare”, reiese din raportul ANRE.

ANRE nu precizează câți angajați vor pleca

Tot din raportul redactat de ANRE reiese că 60 de posturi vor fi desființate, însă fără a preciza câte dintre acestea erau vacante și câte ocupate, pentru a vedea concret câți angajați vor fi disponibilizați. În plus, prin propunerile făcute, șefii autorității nu respectă schema de tăieri propusă de Guvern.

În prezent, potrivit ANRE, există 349 de posturi, dintre care 124 de suport și 225 de specialitate.

„Prin punerea în aplicare a noilor dispoziții legale (Legea nr. 145/2025), care prevăd o reducere cu 10% a numărului de posturi de specialitate și cu 30% a numărului de posturi suport, rezultă că noua structură organizatorică a autorității va fi dimensionată astfel: 58 posturi suport (funcții de conducere și execuție) și 231 posturi de specialitate (funcții de conducere și execuție), însumând un total de 289 posturi.”

Potrivit calculelor noastre, noua schemă ar însemna o scădere cu aproximativ 53% a posturilor de suport, față de 30% cât propunea Guvernul, însă numărul posturilor de specialitate va crește de la 225 la 231, în loc să scadă cu 10%.

Sursa: Raport ANRE

De asemenea, instituția nu precizează câte posturi de șefi vor fi desființate. În privința salarizării, ANRE invocă actualul contract colectiv de muncă valabil până anul viitor, în octombrie, însă se angajează să adopte noi grile de salarizare până la 1 ianuarie 2026.

Raportul ANRE poate fi consultat AICI.

ASF: pleacă 39 de oameni, nu știm câți șefi

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) își propune să taie 80 de posturi în total, de la 544 la 464 până la 1 ianuarie 2026. Din posturile care vor fi reduse, 39 sunt și ocupate, adică numărul salariaților care vor pleca acasă. Nici ASF nu precizează câte posturi de conducere vor fi desființate.

„Se vor face comasări și reorganizări de servicii, cu desființarea a circa 10 servicii și transformarea unor structuri independente în compartimente”, transmite autoritatea.

ASF urmează să înceteze contractele angajaților care cumulează pensia cu salariul și să blocheze detașările.

Raportul ASF poate fi consultat AICI.

Austeritatea va avea „un impact negativ asupra atribuțiilor”

În raportul prezentat Parlamentului, ASF subliniază că măsurile de austeritate vor avea „un preconizat impact negativ asupra menținerii la un înalt standard de calitate a realizării atribuțiilor esențiale”.

Sursa: Raport ASF

În privința salariilor, ASF promite să reducă cheltuielile cu salariile cu 46 milioane de lei anual, iar membrilor Consiliului să li se taie 30% din indemnizație începând de anul viitor.

ANCOM: tăieri de posturi, fără să afecteze demnitarii și angajații lor

Din cele 736 de posturi existente, ANCOM promite să taie 160 de posturi. Dintre acestea, 100 sunt ocupate, restul vacante, însă autoritatea precizează că la numărul total de posturi nu au fost luate în calcul cele ale demnitarilor și ale angajaților acestora.

Potrivit raportului, 15 posturi de conducere vor fi desființate.

Raportul ANCOM poate fi consultat AICI.

Salariile șefilor, în prezent: 12-15.000 de euro

Președintele ANRE, George Niculescu: aprox. 75.000 de lei brut/ lună (15.000 de euro)

Președintele ASF, Alexandru Petrescu: aprox. 61.000 de lei brut/ lună (12.000 de euro)

Președintele ANCOM, Valeriu Zgonea: aprox. 64.700 de lei brut/ lună (13.000 de euro)

Ce prevede legea venită de la Guvern

Potrivit legii 145/ 2025, care a fost promulgată pe 3 octombrie de președinte și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament, autoritățile de reglementare sunt vizate de: