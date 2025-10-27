Liber la petreceri organizate de primării pe final de an, după ce Guvernul a modificat OUG 52. Ce cheltuieli vor mai fi permise (surse)

Guvernul a dat undă verde petrecerilor organizate de primării până la finalul anului. După ce Ordonanța 52 blocase numeroase cheltuieli ale autorităților locale, inclusiv finanțarea evenimentelor în zile de sărbătoare, Executivul a revenit asupra deciziei și a introdus excepții care permit din nou cheltuieli pentru zilele comunelor, orașelor sau pentru Revelion.

Potrivit documentului în posesia căruia Digi24.ro a intrat, cheltuielile cu evenimentele în zile de sărbătoare vor fi exceptate din OUG 52, care ar fi trebuit să reducă cheltuielile autorităților locale până la finalul anului. Este vorba despre evenimentele organizate cu ocazia sărbătorilor publice stabilite prin lege, sărbători tematice, evenimentele organizate la sfârșitul anului, dar și în zilele localităților.

„Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) și (2) cheltuielile cu evenimentele ocazionate de zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, alte sărbători publice stabilite prin lege, sărbători tematice, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an, cheltuielile efectuate din donații și sponsorizări, precum și cheltuielile privind administrarea şi valorificarea bunurilor indisponibilizate în proceduri penale și civile”, reiese din textul noii ordonanțe.

De asemenea, de același regim beneficiază și evenimentele culturale.

„Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), autoritățile și instituțiile publice care organizează și desfășoară activități din domeniul culturii și/sau oferă servicii cultural-artistice, indiferent de forma de finanțare și subordonare, pentru producerea, exploatarea, valorificarea de bunuri culturale, artistice, literare, cultură scrisă, editoriale sau cinematografice, desfășurarea activităților de conservare, protejare, cercetare și promovare a bunurilor de patrimoniu cultural, material și/sau imaterial, mobil și/sau imobil, independent sau în cadrul evenimentelor speciale, organizate în acord cu misiunea publică, după caz, pot efectua cheltuieli potrivit Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit dispozițiilor Legii nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și, după caz a angajamentelor cuprinse în contractele de management încheiate cu autoritatea tutelară”, se mai arată în documentul citrat.

Fără limite pentru asistența socială

O altă excepție adoptată de Guvern se referă la unitățile sanitare publice. Acestea nu vor trebui să reducă cheltuielile cu bunurile și serviciile, reparațiile, consultanța sau studiile și cercetările și nici nu vor avea o limită de cheltuieli, așa cum este cazul altor instituții.

De asemenea, instituțiile nu vor avea limită pentru „cheltuielile aferente transmiterii drepturilor de pensie şi asistenţă socială”.

Ce alte cheltuieli vor fi posibile până la finalul anului

Guvernul a mai aprobat exceptarea cheltuielilor „aferente pregătirii și implementării proiectelor cu finanțare din programe naționale, din fonduri externe nerambursabile, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență” de la prevederile OUG 52.

De asemenea, autoritățile și instituțiile vor putea continua să finanțeze cheltuieli de consultanță și alte studii pentru obiectivele de investiții, autorizații, avize și pentru depunerea unor cereri de finanțare

„Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în situații de natură să afecteze asigurarea serviciilor publice, ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care, în mod obiectiv, cheltuielile respective nu pot fi amânate după 1 ianuarie 2026, pot încheia angajamente legale pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la alin. (1), respectiv pot depăși limita de plăți, prevăzută la alin.(2), la titlul de cheltuieli bugetare "Bunuri și servicii", pe bază de note justificative aprobate de ordonatorii principali de credite, inclusiv pentru instituțiile publice din subordine”, mai reiese din ordonanța adoptată de Executiv.

Autoritățile pot efectua cheltuieli și cu: „asistența juridică necesară operațiunilor de administrare a datoriei publice, cheltuielilor cu serviciile de evaluare a riscului de țară, cheltuielilor aferente prestărilor de servicii informatice în scopul administrării datoriei publice, cheltuielilor aferente serviciului datoriei publice, cheltuielilor cu bunurile și prestări servicii cu caracter funcțional realizate din bugetul Trezoreriei Statului și celor aferente plății comisioanelor prilejuite de participarea și decontarea operațiunilor Ministerului Finanțelor în Sistemul Electronic de Plăți (ReGIS, SaFIR, SENT), precum și cheltuielilor rezultate din executarea unor obligații stabilite prin hotărâri judecătorești sau dispuse de instanțele de judecată sau de lege în cursul procesului, cheltuielile conexe precum și cheltuielilor obligatorii stabilite prin acte normative, strict necesare desfășurării actului de justiție”.

De ce OUG 52 nu a fost o noutate. Măsuri similare au fost adoptate la fiecare sfârșit de an

Deși Ordonanța 52 a reușit să îi înfurie pe primari, pentru că le-ar fi blocat cheltuieli la mai multe capitole până la finalul anului, aceasta nu a fost o noutate din partea Executivului. În mod tradițional, Guvernele au venit pe finalul anilor trecuți cu măsuri similare, care aveau drept scop limitarea cheltuielilor pentru a nu adânci deficitul bugetar.

Un exemplu în acest sens este OUG 90/2023, adoptată la finalul anului 2023 de Guvernul condus de Marcel Ciolacu. La acel moment, avea prevederi similare cu OUG 52/2025. Potrivit acesteia, autoritățile nu puteau încheia angajamente pentru următoarele cheltuieli:

a) „Bunuri și servicii“ pentru alineatul „Furnituri de birou“;

b) Reparații curente;

c) Bunuri de natura obiectelor de inventar;

d) Cărți, publicații și materiale documentare;

e) Consultanță și expertiză;

f) Pregătire profesională;

g) Studii și cercetări;

h) Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere;

i) Alte cheltuieli, cu excepția alineatelor „Chirii“, „Prime de asigurare nonviață“ și „Executarea silită a creanțelor bugetare“;

Prin comparație, OUG 52 prevedea:

O posibilă explicație pentru lipsa de reacție a primarilor, atunci când vechile Guverne au adoptat măsuri similare OUG52, este faptul că au promis — și ulterior au aprobat — o serie de memorandumuri și excepții care au permis totuși unele tipuri de cheltuieli, după cum au explicat lideri din Coaliție pentru Digi24.ro.