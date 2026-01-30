Live TV

Rusia amenință că va lua „toate măsurile” posibile împotriva Occidentului, pentru a-și proteja petrolierele

zaharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images

Rusia a avertizat, vineri, că va lua toate măsurile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi proteja petrolierele, după ce astfel de nave au fost capturate recent de SUA şi Franţa în apele internaţionale, relatează agenţiile Reuters şi EFE. Între timp, Uniunea Europeană lucrează la un nou pachet de sancţiuni ce ar extinde restricţiile împotriva flotei fantomă a Moscovei.

„Dacă sunt încălcate normele de drept internaţional aplicabile navelor care arborează pavilionul nostru, Rusia va adopta toate măsurile pe care le are la dispoziţie pentru apărarea acestora”, a declarat la o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit Agerpres. 

Referindu-se la sancţiunile occidentale invocate de ţări ce au subscris acestora ca justificare pentru a captura petroliere din aşa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, aceste „sancţiuni contravin dreptului internaţional şi, în orice caz, nu pot constitui o bază pentru exercitarea jurisdicţiei în marea liberă şi confiscarea navelor”, a argumentat Zaharova, adăugând că „atacurile asupra libertăţii de navigaţie sunt inadmisibile”.

„Referirile la sancţiunile Uniunii Europene, pe care liderii francezi le numesc în mod fals ca fiind internaţionale, pentru a justifica adoptarea unor măsuri coercitive împotriva oricărei nave nu sunt deloc valabile”, a insistat ea.

Rusia a avut o reacţie moderată după ce marina militară a SUA a capturat pe 7 ianuarie în nordul Atlanticului petrolierul „Marinera”, care arborase în grabă pavilionul rusesc în încercarea de a împiedica operaţiunea americană. Rusia trimisese în zonă un submarin şi încă o navă de război pentru a proteja petrolierul, dar acestea nu au intervenit.

O reacţie mai fermă din partea Moscovei a venit după ce Franţa a capturat în Mediterana pe 22 ianuarie petrolierul „Grinch”, care nu naviga sub pavilion rusesc, dar se află pe lista sancţiunilor UE împotriva aşa-numitei „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru a ocoli sancţiunile occidentale.

Circa 600 de petroliere sunt în prezent pe această listă, dar numărul real al navelor „flotei din umbră” ruseşti este mult mai mare, de până la aproximativ 1.400 de petroliere sub diverse pavilioane.

Şefa diplomaţiei suedeze, Maria Malmer Stenergard, a anunţat joi că ţara sa şi Finlanda au cerut ca noul pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, al 20-lea de la începutul războiului şi aflat în curs de elaborare, să includă o extindere a sancţiunilor către toate navele „flotei din umbră„ a Rusiei.

