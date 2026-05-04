Video Dominic Fritz anunță cum vor proceda aleșii USR la votul moțiunii de cenzură: „Oricine crede că jocul a fost făcut deja, nu este așa”

Dominic Fritz. Foto: USR

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că aleșii partidului vor fi prezenți la moțiunea de cenzură, însă nu vor exprima un vot. Aceeași strategie va fi adoptată și de UDMR, în timp ce aleșii PNL iau în calcul să părăsească sala. 

„Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la moțiune. Astfel, când vor fi chemați, vor spune „prezent, nu votez”.

Oricine crede că zarurile au fost aruncate, că jocul a fost deja făcut, se înșală. Știm foarte bine că sunt mai mulți parlamentari care au semnat moțiunea, dar care își dau seama că este o capcană întinsă de PSD și AUR poporului român”, a transmis președintele USR, luni, într-o conferință de presă. 

Dominic Fritz a subliniat că, în acest moment, aritmetica din Parlament arată că PSD și AUR nu au suficiente voturi pentru a trece această moțiune.

„Reiterez că suntem foarte conștienți că moțiunea nu este împotriva unui premier; nu este un conflict legat de persoana lui Ilie Bolojan. Problema PSD și AUR este că am început să facem reforme și să ne atingem de privilegii”, a mai spus acesta. 

USR a avut o întâlnire și cu premierul Bolojan, tot luni, în cadrul căreia premierul a mulțumit miniștrilor formațiunii pentru colaborare. 

Și UDMR a decis că aleșii Uniunii vor fi prezenți în sală marți, la dezbaterea moțiunii de cenzură, însă nu vor vota. Aleșii PNL, în schimb, iau în calcul să părăsească sala. 

