Dominic Fritz exclude un guvern cu PSD: „Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”

Dominic Fritz exclude intrarea la guvernare alături de PSD, după ce în spațiul public s-a vehiculat scenariul în care USR ar putea forma un guvern cu PSD și UDMR, la presiunea președintelui Nicușor Dan. 

„Vă dau știrea direct, nu pe surse, ci de la sursă: USR e consecvent cu ce a spus și înainte, și după moțiunea PSD-AUR. Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta.

Excludem acest scenariu nu din orgoliu sau din încăpățânare, ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului proeuropean și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală”, a scris liderul USR pe Facebook. 

Dominic Fritz a mai subliniat că „USR nu va fi niciodată de decor într-un guvern care maschează colaborarea între PSD și AUR”.

Reacția acestuia vine după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora la Palatul Cotroceni s-ar fi făcut calculele inclusiv pentru un Executiv PSD-USR-UDMR, condus de Eugen Tomac.

Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că președintele Nicușor Dan ar fi insistat ca USR să intre într-o nouă formulă de guvernare, pentru ca noul Guvern să aibă o susținere mai largă, având în vedere că PNL pare greu de întors.

Editor : A.G.

