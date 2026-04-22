Dominic Fritz: L-am asigurat pe preşedinte că îl susţinem pe premierul Ilie Bolojan

Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Uniunea Salvaţi România i-a transmis preşedintelui Nicuşor Dan că îl susţine pe premierul Ilie Bolojan, a declarat liderul USR, Dominic Fritz, miercuri seară, după consultările de la Palatul Cotroceni.

„L-am asigurat (pe preşedinte) că îl susţinem pe premierul Ilie Bolojan şi am spus că o să continuăm prezenţa noastră în acest guvern, tocmai pentru că suntem îngrijoraţi de pierderea celor 10 miliarde de euro din PNRR. (...) Este evident că nu există o cale uşoară din criza în care ne-a aruncat PSD. I-am exprimat preşedintelui aşteptarea noastră ca PSD, chiar în această criză, să arate un minim de responsabilitate faţă de această ţară”, a declarat Dominic Fritz la Palatul Cotroceni.

Dominic Fritz a mai spus că discuţia cu preşedintele Nicuşor Dan a fost una „cu destul de multe îngrijorări”. 

„Este evident că nu există cale uşoară din criza în care ne-a aruncat PSD. I-am exprimat preşedintelui aşteptarea noastră ca PSD, chiar în această criză, să arate un minim de responsbailitate faţă de această ţară, să nu blocheze programele SAFE, să nu blocheze PNRR şi să facă posibil să tragem o linie clară între momentul în care PSD a făcut parte din acest guvern şi în care nu va mai face parte din acest guvern şi am înţeles că acest moment va fi mâine şi ne aşteptăm ca PSD să îşi retragă rapid oamenii care au fost puşi în funcţie pe cale politică. Am reiterat preşedintelui că un PSD care şantajează constant cu o majoritate pararelă cu partidul extremist AUR, dacă merge atât de departe încât să voteze o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, nu va mai putea să fie un partener pentru noi”, a mai afirmat Dominic Fritz. 

Liderul USR a adăugat că, dacă PSD va participa la răsturnarea Guvernului prin moţiune de cenzură, social-democraţii vor trebui, de asemenea, să spună „cine cred ei că ar trebui să asigure guvernarea României după o posibilă moţiune de cenzură”.

„Rămânem ferm alături de toţi românii care urmăresc această criză în aceste zile şi suntem încurajaţi de faptul că sunt foarte mulţi români care ne transmit pe toate canalele posibile să continuăm lupta noastră pentru o Românie mai modernă, mai prosperă, mai curată şi să continuăm calea reformelor”, a subliniat Dominic Fritz.

În ceea ce priveşte posibilitatea unui prim-ministru tehnocrat, liderul USR a afirmat: „Nu am discutat deloc această variantă”.

Delegaţia Uniunii Salvaţi România la consultări a fost formată din preşedintele Dominic Fritz, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Apărării, Radu Miruţă, lidera deputaţilor USR, Diana Stoica, şi preşedinta USR Cluj, Oana Murariu, secretar al Camerei Deputaţilor.

