Dominic Fritz: „PSD foloseşte USR ca un fel de sac de box”. Ce a răspuns el, întrebat dacă va rămâne Coaliția în aceeași formulă

Dominic Fritz.
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Fritz: „Coaliţia asta a scârţit din prima zi”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, luni, că PSD foloseşte Uniunea Salvaţi România în aceste zile ca pe un „sac de box”, nu doar pentru a se descărca de „nişte emoţii negative”, ci şi pentru că acţiunile miniştrilor USR au lovit în anumite interese clientelare, inclusiv ale social-democraţilor. Fritz a declarat că Coaliția va continua în formulă actuală, deși „a scârţit din prima zi”.

Dominic Fritz a vorbit, luni, într-o conferinţă de presă, despre afirmaţiile social-democraţilor care vor să scoată USR de la guvernare, iar în caz contrar ameninţă ei cu părăsirea coaliţiei.

„PSD vorbeşte despre acest lucru într-un mod deschis, inclusiv prin voci precum a domnului Ciolacu, şi este dreptul PSD să îşi dorească o altă guvernare. Trebuie să o spună. Eu cred că prezenţa USR la guvernare acolo unde avem miniştri a arătat că avem curajul de a face schimbări care aduc beneficii reale cetăţenilor, care decuplează interesele particulare de resursele de stat şi tocmai de aceea am şi eu o oarecare înţelegere de ce PSD este deranjat de acest lucru”, a afirmat Fritz.

Fritz: „Coaliţia asta a scârţit din prima zi”

Acesta a spus că este „clar faptul că PSD în aceste zile foloseşte USR ca un fel de sac de box, nu doar pentru a se descărca de nişte emoţii negative, ci este şi un rezultat concret al acţiunilor miniştrilor noştri care au lovit în anumite interese clientelare, inclusiv ale PSD-ului”.

Liderul USR a mai declarat că, în opinia lui, PSD trebuie să vină în continuare cu un răspuns clar despre ce co-responsabilitate au social-democrații pentru „a curăţa problemele pe care ei le-au creat”.

Întrebat dacă rămâne coaliţia în actuala formulă, Dominic Fritz a răspuns: „Coaliţia asta a scârţit din prima zi. De aceea şi în continuare nu va fi o coaliţie uşoară. Eu momentan nu am un motiv de ce nu putem să continuăm în această formulă”.

