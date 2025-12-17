Grindeanu: PSD nu o mai susține pe Diana Buzoianu. Dacă ar mai fi o moțiune simplă, am vota la fel

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, înaintea ședinței de Coaliție, că social-democraţii nu o mai susţin pe Diana Buzoianu în funcţia de ministru al Mediului şi că doresc schimbarea acesteia. El a explicat că „nu trebuie să ne agăţăm de protocoale atunci când este vorba de viaţa unor oameni”.

Grindeanu a declarat jurnaliştilor, miercuri, înainte de întâlnirea liderilor coaliţiei, că dacă ar mai exista p moţiune la adresa Dianei Buzoianu PSD ar vota-o din nou.

„Aşa cum am spus, am anunţat din timp noi, PSD-ul, că nu o mai susţinem pe doamna ministru Buzoianu, că dorim schimbarea domniei sale, că dacă ar fi şi săptămâna viitoare o nouă moţiune simplă pe doamna Buzoianu o mai votăm o dată, pe mine şi pe noi ne interesează mai mult oamenii şi faptul că sunt în continuare peste 100 de mii de oameni fără apă e mai important decât încălcarea sau nu a unui protocol. Deci repet, într-o situaţie de acelaşi tip, PSD-ul va reacţiona în acelaşi mod. Nu cred că trebuie să ne agăţăm de nişte hârtii, nişte protocole când e vorba de viaţa unor oameni”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Moţiunea simplă iniţiată de AUR împotriva ministrului USR al Mediului Diana Buzoianu a fost adoptată luni, la Senat, cu ajutorul voturilor PSD.

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că PSD l-a informat pe premierul Ilie Bolojan despre intenţia de a sancţiona activitatea ministrului Mediului, în timp ce preşedintele USR, Dominic Fritz, i-a cerut lui Grindeanu să explice de ce a încălcat protocolul coaliţiei, care prevede clar că niciun partid nu trebuie să voteze împotriva altui partid din coaliţie.

