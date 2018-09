Dragnea și Firea sunt împăcați; nu e ceartă, e ca în familie, nu putem trăi unul fără celălalt, spune Petre Daea

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susţine că Liviu Dragnea şi Gabriela Firea nu sunt certaţi, ci doar îşi aduc reproşuri ca în familie, după care se reapucă de treabă, chiar dacă unii îşi doresc să-i vadă cu hainele rupte.





„Nu e ceartă. Eu am fost foarte atent, sunt om cu părut alb şi cu umbre, cu tăieturi ale vremii pe fruntea mea. Şi sunt foarte atent la modul în care privesc oamenii, cum îi analizez. E bine când scoţi din fiere, dacă o scoţi, dar e bine s-o faci în interior şi acest lucru este, pentru partid, un lucru extraordinar, iar preşedintele (Liviu Dragnea - n.r.) l-am urmărit cu atenţie, a avut echilibru şi stăpânire de sine, în condiţiile în care toţi înţeapă din afară acest organism viu care se numeşte partid”, a afirmat, luni seara, la Antena 3, Petre Daea, citat de Agerpres.



În opinia sa, PSD va depăşi cu bine acest episod.



Întrebat cine o să-i împace pe Liviu Dragnea şi pe Gabriela Firea, el a răspuns: „Sunt împăcaţi. Sunt împăcaţi. Dumneavoastră n-aţi avut în familie, că avem şi noi familiile noastre, ne mai reproşăm unul la altul câte ceva, dar dimineaţă ne apucăm de treabă şi seara ne culcăm împreună, pentru că nu putem trăi unul fără celălalt şi a doua zi ne vede lumea cum trebuie, chiar dacă unii ar vrea să te vezi cu mâneca la haină sfâşiată, celălalt cu cămaşa ruptă, să dai culoare străzii. Or, ăsta nu este partid de stradă”.



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a adus în ultimele zile o serie de acuzaţii la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, afirmând, sâmbătă, că are o relaţie tensionată cu el.



Aceasta după ce Firea a solicitat Comitetului Executiv Naţional al partidului retragerea sprijinului faţă de ministrul de Interne, Carmen Dan, propunere care a fost respinsă. Firea a cerut demiterea lui Carmen Dan ca urmare a evenimentelor care au avut loc pe 10 august la Bucureşti.



Primarul general a adăugat că ar trebui făcută o analiză internă pentru a vedea cum a ajuns PSD în situaţia de a nu avea un candidat pentru preşedinţia ţării.



În replică, luni, Dragnea a susţinut că, din punctul său de vedere, nu se află în vreo dispută cu Gabriela Firea, însă a catalogat unele dintre declaraţiile ei ca fiind „aberaţii” şi afirmaţii foarte grave, care trebuie probate. „Eu văd că se situează în zona celor care lovesc şi critică PSD”, a arătat Dragnea.

Etichete:

,

,

,