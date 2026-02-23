Live TV

După modelul companiilor municipale din Capitală, Sectorul 2 vrea să înființeze o firmă publică pentru investiții locale

Data publicării:
rares hopinca in studioul digi24
Rareș Hopincă. Foto: Captură video Digi24
Din articol
Precedentul companiilor municipale

Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, propune, potrivit unei postări publicate luni pe pagina sa de Facebook, înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni, deţinută integral de Consiliul Local Sector 2, care să gestioneze intervenţii rapide în infrastructură, dezvoltarea de parcări în zonele aglomerate şi atragerea de finanţări şi investiţii fără presiune suplimentară asupra bugetului local.

Acesta a precizat că noua entitate nu va reprezenta „o structură birocratică nouă”, ci un instrument administrativ flexibil, utilizat deja în numeroase oraşe europene şi din România pentru accelerarea investiţiilor locale.

În explicaţiile sale, a subliniat că o instituţie publică tradiţională este construită pentru administrare, nu pentru dezvoltare accelerată şi gestionarea unor parteneriate complexe.

În actualul cadru administrativ, procedurile birocratice stricte fac ca „mecanisme precum parteneriatele public-private să fie aproape imposibil de gestionat”.

Noua societate comercială ar putea structura şi negocia parteneriate public-private, ar atrage finanţare fără a greva bugetul local şi ar construi parcări moderne, etapizat, în zonele unde presiunea este maximă, potrivit edilului.

În acelaşi timp, ar funcţiona pe principii economice şi de eficienţă, ar rămâne 100% în proprietatea Consiliului Local şi ar fi supusă auditului şi controlului public.

În perioada următoare, după aprobarea hotărârilor de către Consiliul Local şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, vor fi publicate statutul şi obiectivele detaliate ale noii companii, modelul de guvernanţă corporativă, criteriile de selecţie pentru un management profesionist, mecanismele de transparenţă, precum şi lista investiţiilor prioritare.

Precedentul companiilor municipale

Ideea înfiinţării unor companii aflate în subordinea administraţiei locale a fost promovată la nivelul Capitalei în timpul mandatului fostului primar general, Gabriela Firea.

În acea perioadă au fost create peste 20 de societăţi municipale, prezentate ca soluţii pentru dinamizarea investiţiilor şi eficientizarea serviciilor publice.

Argumentul central invocat atunci a fost că aceste structuri ar putea accelera implementarea proiectelor şi ar reduce blocajele administrative. În practică, însă, o parte dintre companii au fost criticate pentru performanţe slabe, acumularea de pierderi şi un nivel redus de transparenţă.

Totodată, reprezentanţi ai opoziţiei şi membri ai societăţii civile au susţinut că unele dintre aceste entităţi au fost folosite pentru angajarea unor persoane apropiate formaţiunii politice aflate la conducerea Primăriei în acel moment.

