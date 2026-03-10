Live TV

Gabriela Firea se declară revoltată de lipsa unui buget adoptat în Parlament: „Una stabilim în Coaliţie şi alta aplică Executivul”

Data publicării:
Gabriela Firea. Foto: Inquam Photos / Saul Pop
Gabriela Firea. Foto: Inquam Photos / Saul Pop

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea afirmă că proiectul de buget pe 2026 este inacceptabil în forma actuală, considerând că este revoltător că am ajuns în luna martie fără un buget votat.

„Proiectul de buget pe 2026 este inacceptabil în forma actuală. Este revoltător că am ajuns în luna martie fără un buget votat, când noi eram pregătiţi cu proiecte şi cifre încă dinainte să intrăm în 2026. Una stabilim în Coaliţie şi alta aplică Executivul prin măsuri arbitrare”, afirmă Firea într-o postare pe Facebook.

Ea prezintă ceea ce numeşte „liniile roşii” de la care social-democraţii nu vor face niciun pas înapoi.

„Pachetul de Solidaritate trebuie finanţat integral. Nu acceptăm ca „soluţia” să fie tăierea drepturilor celor mai vulnerabili. Este strigător la cer să nu se găsească 119 lei/lună pentru copiii cu handicap, în timp ce se acordă deduceri de 400 euro/an pentru jucătorii la bursă!”, argumentează Firea.

Ea mai menţionează investiţiile în comunităţi, prin programe precum Angel Saligny, CNI şi PNDL, „motorul dezvoltării locale”, fără care „România stagnează”.

„Respect pentru Autorităţile Locale. Primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene nu pot fi lăsaţi fără resurse. Bugetele locale trebuie să fie cel puţin la nivelul anului trecut. Aleşii locali sunt legătura directă cu cetăţenii. Salariul minim trebuie să crească de la 1 iulie şi trebuie să se regăsească clar în proiectul bugetului”, scrie Firea.

Ea aminteşte că duminica viitoare PSD face bilanţul celor 8 luni de guvernare Bolojan.

„La Consiliul Politic Naţional, mii de lideri PSD vor decide viitorul nostru politic. PSD nu va ceda pentru că vrem să protejăm puterea de cumpărare a românilor”, conchide Gabriela Firea.

Reprezentanţii PSD, USR şi UDMR au acuzat, luni, în şedinţa coaliţiei dedicată discuţiilor pe buget, introducerea pe furiş în proiect a unui mecanism prin care să se achite din banii comunităţilor locale din toata ţara restanţele Primăriei Capitalei. Premierul a cerut eliminarea amendamentului, în urma criticilor venite dinspre liderii partidelor. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a transmis că Bucureştiul va intra în incapacitate de plată.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că PSD vrea „ori totul ori nimic” cu privire la pachetul de ajutoare sociale, el arătând că PSD vrea ca toate propunerile sale să fie finanţate în întregime fără însă a preciza sursa banilor. Fritz susţine că şi-ar dori „o sinceritate, o reflecţie uşor mai mare” cu privire la măsurile pe care PSD le-a luat în trecut, măsuri care îi afectează acum exact pe cei pe care social-democtraţii clamează că îi sprijină.

„PSD a venit cu această propunere a unui pachet social care costă în jur de 3 miliarde de lei şi vor ori totul ori nimic, adică în întregime vor să fie finanţat acest pachet fără însă neapărat să spună de unde să vină aceşti bani. Iar poziţia noastră, a USR-ului, este clar că dacă am fi avut o politică mai responsabilă, poate nu ar fi nevoie acum de aceste ajutoare sociale, pentru că adevărul este dacă înainte de alegeri arunci bani pe caiet, bani pe care nu îi ai, atunci e clar că preţurile cresc, oamenii trebuie să cheltuiască mai mulţi bani, mai puţini bani rămân în buzunar şi apoi iarăşi trebuie să vii cu nişte măsuri sociale cu care să compensezi lipsa banilor din buzunar. Dar poate ar fi trebuit să se gândească atunci când au umflat, de exemplu, Fondul de Rezervă al Guvernului unde domnul Ciolacu din pix a dat 60 de miliarde de lei, împărţit la cine a vrut el, şi mi-aş dori uneori o sinceritate, o reflecţie uşor mai mare şi apăsată mai ales pentru că cei care suferă primii când cresc preţurile aşa sunt fix oamenii pe care PSD pretinde să-i protejeze, adică cei cu venituri mici”, a declarat Dominic Fritz, luni seară, la Digi 24.

Liderul USR a anunţat că formaţiunea pe care o conduce va vota legea bugetului de stat, atunci când aceasta va fi spusă votului în Parlament, el subliniind că nu „garantează” că PSD va proceda la fel.

„Eu pot să vă spun că USR este responsabil şi votează bugetul în momentul în care este pus la vot. Dacă toţi partenerii în această coaliţie au acest sens al responsabilităţii, nu pot să vă spun, vedem acum duminică ce va decide PSD, aşa am înţeles că se vor decide după încă o consultare, că au devenit partidul consultărilor şi al răzgândirii. Nu pot să garantez”, a mai afirmat Fritz.

Senatorul liberal Lucian Rusu susţine că „dansul pe sârmă” al PSD pe tema bugetului este periculos, el invocând că orice blocaj sau amânare a aprobării bugetului poate afecta marile proiecte de infrastructură ale Moldovei.

Lucian Rusu a afirmat, luni, că România nu are nevoie de instabilitate politică şi că o amânare a adoptării bugetului va avea consecinţe „dureroase” inclusiv în ceea ce priveşte derularea proiectelor mari ale Moldovei.

