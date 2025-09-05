Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte REPER, demisionează din partid și acuză un puci: „Nu sunt un iepure”

Octavian Berceanu a anunțat că demisionează din REPER, deci și de la șefia formațiunii, pe care o câștigase în urmă cu nici o săptămână. Acesta acuză fosta conducere a partidului de puci, pentru că ar fi încercat să o impună pe contracandidata sa, cu promisiunea că va primi un post în Guvern la schimb. Berceanu nu va mai candida nici pentru Primăria Capitalei.

„După cum ştiţi, sâmbăta trecută au avut loc alegerile pentru preşedinţia Partidului REPER, al cărui membru sunt şi unde am candidat. (...) Am fost declarat câştigător şi ar fi trebuit să îmi preiau această atribuţie şi să mergem mai departe.

La puţin timp după acest moment, foarte mulţi din vechea conducere au intrat într-un blocaj şi au crezut că se prăbuşeşte partidul peste ei, pentru că au pierdut preşedinţia, şi s-au gândit la un plan B”, a declarat Octavian Berceanu într-un videoclip postat pe Facebook.

Acesta susține că vechea conducere ar fi anulat alegerile interne, fără să consulte membrii din partid: „Este un demers care încurajează autocraţia şi nu meritocraţia. (...). Este un motiv pentru mine să mă retrag din calitatea de membru al partidului REPER”.

„Unul dintre foştii parlamentari USR, aflat acum în conducerea REPER, a venit cu o propunere indecentă: să mă retrag pentru a-i oferi un avantaj contracandidatei, cea de la Cluj, iar mie să îmi găsească o poziţie onorabilă, poate la Garda de Mediu, în Guvern, dându-mi exemplul lui Dragoş Pîslaru şi al Oanei Cambera.

Ţin să le amintesc că atât Dragoş, cât şi Oana au muncit enorm, au avut rezultate extraordinare, sunt oameni extrem de inteligenţi, peste medie, iar poziţiile pe care le-au dobândit în REPER au venit pe merit şi nu din aranjamente de culise”, a mai precizat acesta.

Referitor la candidatura sa la Primăria Capitalei, Berceanu acuză presiuni din partea unei filiale PNL și spune că se retrage.

„Prin intermediul adunării generale sau al Biroului Naţional, aceştia îmi pot retrage, sub presiunea filialei PNL Cluj, candidatura sau mi-o pot susţine, în funcţie de interesul lor la Primăria Bucureşti. Nu vreau să le ofer această satisfacţie. Nu sunt un iepure, ci am lucrat toată viaţa pentru cetăţeni, în societatea civilă şi în locurile unde schimbările se produc foarte greu, dar în favoarea societăţii.

Drept pentru care susţin că retragerea mea este una binevenită”, a mai completat Octavian Berceanu.

Editor : A.G.