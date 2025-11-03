Drulă promite că nu va candida la alegerile prezidenţiale dacă va câștiga Primăria Capitalei. „Mă interesează doar o funcţie executivă”

Candidatul USR pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat luni că, dacă va câştiga alegerile din decembrie, nu va fi interesat de participarea la următoarele alegeri prezidenţiale.

Întrebat dacă i-a garantat preşedintelui Nicuşor Dan că, în cazul în care va ajunge primar general, nu va candida la următoarele alegeri prezidenţiale, Drulă a susţinut că funcţia de edil-şef al Capitalei nu reprezintă o „platformă”.

„Pot să vă spun acum că nu voi candida, dar nu am avut aceste discuţii, pentru că nu se pune problema în felul acesta. Dacă pot să fac ceva pentru oraş, vreau să fac ceva pentru oraş. Mă interesează doar o funcţie executivă. Funcţiile de reprezentare nu mi se potrivesc, a mai spus lumea lucrul acesta. Au avut dreptate”, a declarat Cătălin Drulă luni, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

„Preşedintele nu este monarh”

Drulă a precizat că el a fost cel care l-a invitat pe preşedintele Nicuşor Dan la evenimentul de lansare a candidaturii sale pentru PMB.

„E o invitaţie din partea mea, sigur”, a spus parlamentarul USR.

Cătălin Drulă a amintit că şi foştii preşedinţi Traian Băsescu şi Klaus Iohannis au participat la evenimente de partid, iar premierul Ilie Bolojan, în perioada în care era preşedinte interimar, a anunţat că va vota cu Crin Antonescu la prezidenţiale.

„Preşedintele în România nu este monarh. Este un om care are opinii, este un om care provine dintr-o luptă politică. Nu facem alegeri ca să învestim un rege, care este deasupra oricăror opinii. Acum, la PSD, înţeleg că ei nu au mai avut de mult preşedinte al României - cred că de vreo 21 de ani - şi atunci probabil mai multă frustrare”, a declarat deputatul USR.

Editor : B.P.