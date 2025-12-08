Ciprian Ciucu recunoaște că legimitatea sa este fragilă și spune că alegerea primarilor trebuie să revină la sistemul celor două tururi de scrutin. Și o face din postura celui care a câștigat trei runde electorale consecutive. Două la Sectorul 6 și una la primăria generală.

Ciucu spune că, dacă vor fi aleși în două tururi, edilii vor avea mai multă legitimitate.

„Nu am mandat din partea partididului, dar eu ca primar general voi milita pentru două tururi, inclusiv în cadrul Coaliției și în cadrul PNL. Voi aduce toate argumentele posibile. De ce? E foarte important să avem primari cu legitimitate, să avem primari cu autoritate. Autoritatea vine din legimitate, în sensul că sunt proiecte care trebuie să fie implementate.

Din punctul meu de vedere, două tururi asigură mai multă legitimitate și mai multă autoritate. E o declarație pe care eu mi-o asum, dar o voi pune pe masa PNL din funcția de prim-vicepreședinte pe care o am și pe masa Coaliției acest subiect”, a spus Ciucu.

În coaliția actuală, USR susține alegerea primarilor în două tururi, în timp ce PSD și UDMR resping categoric această variantă.

Duminică, Ciprian Ciucu a fost ales primarul general al Capitalei.

Potrivit numărătorii oficiale, Ciucu a obținut peste 211.000 de voturi (36,16%), la o distanță de aproximativ 80.000 de voturi față de candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu (21,94%).

Editor : C.L.B.