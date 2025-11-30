Live TV

Exclusiv Elena Lasconi: Sunt extrem de supărată pe actualul guvern. Este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani

Data publicării:
elena lasconi
Elena Lasconi. Foto: Captură Digi24

Primărița USR din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, fostă candidată la președinția României, a declarat duminică, la emisiunea Briefing de la Digi24, că guvernul Bolojan „este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani” și și-a argument declarația prin faptul că reformele aplicate de Executiv au oprit proiectele primarilor. Lasconi a anunțat că va da Guvernul în judecată.

„Sunt extrem de supărată pe actualul guvern,  exagerat de supărată sunt, sunt atât de supărată încât aș putea să spun văzând cât de mult îi afectează pe câmpulungeni”, a declarat Elena Lasconi.

„Este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani pentru că au omorât proiectele, multe proiecte pe fonduri europene, proiecte pentru care noi am cheltuit puținii bani pe care îi aveam în buget pentru că suntem o primărie săracă, nu avem investitori. Adică nu suntem o primărie să ne comparăm cu un oraș în care există investitori și sunt mai mulți bani la buget. Deci puținii bani pe care i-am avut i-am cheltuit ca să facem documentații, să atragem fonduri europene și am fost premiată la asta, sunt încă premiantă, asta chiar și cu cele pe care mi le-a ucis guvernul Bolojan”, a explicat Lasconi.

„Au fost proiecte la care ne-am luat la întrecere. Adică a fost primul venit, primul servit și am semnat un contract cu statul român și sunt hotărâtă să dau în judecată statul român și nu mă las. Și dacă o să mai fiu și dacă n-o să mai fiu primar, eu n-o să mă las. Mă duc până în pânzele albe ca să le fac dreptate câmpulungenilor. Dacă în altă parte primarii stau doar spectatori și nu vor să fac asta, eu o să fiu primarul care o să fac asta pentru că nu mi se pare normal și este o mare greșeală ca într-o societate capitalistă să ucizi investițiile”, a continuat primărița din Câmpulung Muscel.

Rugată să explice mai clar pentru ce va da Guvernul în judecată, Lasconi a vorbit despre un proiect de cumpărare de autobuze și microbuze electrice care a fost blocat în urma unei decizii a executivului.

„De exemplu, este o componentă, nu știu dacă interesează pe prea multă lume sau nu. Vreau să folosesc foarte multe tehnicalități, dar era vorba de autobuze și microbuze electrice. Astea sunt produse, da, sunt bunuri, sunt produse. Ordonanța 41 face referire la servicii și la investiții. Corect. Ei mi-au tăiat proiectul de autobuze și microbuze electrice, care în mod normal trebuia să meargă mai departe pentru că nu făcea parte nici din categoria servicii, nici din categoria investiții, și au tăiat că așa au avut mușchiul lor, că nu am avut semnat contractul pe data de 19 august, adică atunci când a intrat în vigoare ordonanța și nu avea nicio legătură cu asta.

Adică vorbim despre mere și despre pere, nici o legătură. Și sunt ristă pentru că erau peste 20 de milioane. Vorbim de peste 20 de milioane de lei, doar asta, nu mai vorbim de încă 3 milioane, sistemul de ticketing și stațiile de așteptare, dar asta afectează foarte tare comunitatea. Și încă ceva, că acest proiect era sub 30% (stadiul de execuție, n.r.) Noi, oameni buni, suntem nebuni cu toții? Deci proiectul de autobuze și microbuze electrice poate să fie la 0% sau la 100%, nu există 10%, nu există 12%, nu există 15%. Există zero că ești în licitație cu el, sau 100% când le ai”.

Întrebată dacă a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan, Elena Lasconi a spus direct că nu are cucine să discute și că daca ar fi fost ea președintele României, i-ar fi spus să plece acasă.

„Dar n-ai cu cine să vorbești, pentru că ei sunt în lumea lor și este trist pentru că eu credeam în experiența de la primărie a domnului Bolojan și tocmai de aceea eu am fost prima care l-a propus. Dar acum, dacă aș fi președintele României cu siguranță i-aș spune să plece acasă”.

EXCLUSIV Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan, despre care spune că nu-i inspiră încredere: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”

