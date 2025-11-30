Fostul candidat la președinție și actualul primar al municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, l-a criticat, în direct la Digi24, pe actualul șef al statului, Nicușor Dan, despre care a precizat că „este un om rău, răzbunător și mincinos”. Lasconi a precizat că nu are încredere în președintele României. „Nici când era primar n-am avut încredere în el”, a precizat aceasta.

Elena Lasconi a declarat despre actualul președinte al României că a fost candidat al sistemului, „fără legătură cu moralitatea”. Fosta candidată la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a subliniat faptul că societatea este divizată „în mai multe” tabere.

„Ceea ce avem astăzi la Cotroceni nu ne va uni. Nici de departe nu ne va uni. (...) Eu văd pe cine avem la Cotroceni. Este președintele pe care îl merităm și așa cum am spus-o de foarte multe ori, este păcat că nu ne uităm la moralitatea politicienilor - și când spun asta mă gândesc foarte clar că președintele pe care îl avem nu are nicio legătură cu moralitatea. Este mincinos și a mințit și în campania electorală. Este produsul sistemului și a unui serviciu de marketing. Este un om rău, orgolios și răzbunător. Deci, dacă majoritatea a dorit asta, asta avem și acum. Ați putea să credeți că poate că sunt supărată, dar nu mai simt nimic, mă credeți? E aproape un an de când a trecut. A fost un an foarte greu pentru mine și a fost un an greu și pentru țară”, a precizat fostul candidat la președinție.

Elena Lasconi a adăugat că liderul de la Cotroceni nu i-a inspirat niciodată încredere.

„Prima minciună pe care a spus-o, de când am intrat eu în politica mare, a fost aceea că m-a anunțat și pe mine și USR-ul că o să candidez. Și a fost o minciună. Și asta e una subțire, dar nu are nicio importanță să vorbesc acum despre el, pentru că i-am pus cruce, ca să spun așa, pentru mine nu mai există”, a declarat Lasconi.

Președintele Nicușor Dan a avut parte de moment delicat duminică. Ceremonia solemnă de la Alba Iulia, de la depunerea coroanelor de flori cu ocazia Zilei Naționale, a fost întreruptă de huiduieli în clipa în care a fost anunțată coroana depusă din partea președintelui. Reacția a venit din partea unei părți a publicului prezent în fața Catedralei Încoronării, relatează News.ro.

Citește și O parte din liderii USR voiau să ceară demiterea lui Ionuț Moșteanu. Ministrul a demisionat înainte să înceapă ședința din partid

Editor : C.A.