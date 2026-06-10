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Video Eugen Tomac: „Acolo unde există nemulţumiri, sunt dispus să discut cu partidele; putem propune persoane agreate de toată lumea”

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Eugen Tomac.
Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, miercuri, că este pregătit să găsească un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate şi o perspectivă clară. El a menționat că acolo unde există neclarităţi, nemulţumiri, este dispus să discute cu partidele şi pot propune alte persoane agreate de toată lumea.

„Am revenit astăzi, am avut o discuţie foarte bună la grupul minorităţilor naţionale, înţeleg foarte bine aşteptările pe care le au. Mă bucur că deputaţii şi senatorii români conştientizează tot mai mult gravitatea situaţiei în care se află ţara.

Le-am prezentat şi lista de miniştri pe care îi propun şi, evident, că voi continua şi astăzi şi mâine şi în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare, pentru că îmi doresc să deblocăm această situaţie tensionată şi extrem de complicată în care se află ţara. Sunt pregătit să găsim un compromis, subliniez, un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate şi o perspectivă clară în ceea ce priveşte viitorul imediat”, a afirmat Tomac, după o nouă întâlnire cu deputaţii minorităţilor naţionale.

El a spus că îşi doreşte ca Guvernul să fie format din specialişti, oameni cu experienţă, care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată, cu foarte multe urgenţe, ministerele pentru care i-a propus.

„Dar, acolo unde există neclarităţi, nemulţumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele şi putem propune alte persoane agreate de toată lumea. Eu discut cu lideri politici în fiecare zi şi evident că, prin acest mesaj pe care îl transmit, îi asigur pe toţi liderii politici de toată buna mea credinţă şi de disponibilitatea de a discuta fiecare membru propus pentru viitorul Guvern, astfel încât să nu existe niciun fel de răstălmăcire a bunelor intenţii”, a adăugat Eugen Tomac.

Premierul desemnat a precizat că este în contact cu toate partidele şi îşi exprimă disponibilitatea de a discuta fiecare aspect, deoarece este o responsabilitate „comună” eliminarea „elementelor care au ţinut departe clasa politică de găsirea unei soluţii care să ofere o majoritate ţării”.

„Din punctul meu de vedere, pentru a reuşi să eliminăm orice fel de formă de dezbatere, sunt dispus să discut cu partidele politice fiecare membru propus tocmai pentru că îmi doresc să depăşim această etapă, tocmai pentru că îmi doresc să oferim României un Guvern cu puteri depline pentru a continua să gestionăm urgenţele pe care le are această ţară”, a transmis Tomac. 

Editor : C.S.

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