Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan: „PSD încearcă din nou să-i păcălească pe români cu mitul salvatorului tehnocrat”

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a afirmat luni, în timp ce la Cotroceni au loc consultări ale preşedintelui Nicuşor Dan cu partidele parlamentare pentru nominalizarea premierului, că PSD încearcă din nou să-i păcălească pe români cu mitul „salvatorului tehnocrat”.

„PSD încearcă din nou să-i păcălească pe români cu mitul „salvatorului tehnocrat”. România nu duce lipsă de soluţii pentru problemele economice cu care se confruntă. România duce lipsă de o majoritate politică dispusă să implementeze reformele necesare. Iar PSD este partidul care se opune cel mai mult acestora”, a scris Mureşan pe Facebook.

El consideră că nu există o reţetă magică pentru problemele României pe care un tehnocrat să o poată aplica, indiferent cât de bun specialist ar fi.

„România primeşte anual un raport de ţară din partea specialiştilor Comisiei Europene, care arată clar care sunt problemele ţării şi cum pot fi rezolvate. Exact aceleaşi concluzii le-ar avea şi un tehnocrat. Este clar că trebuie să continuăm reducerea deficitului, combaterea risipei banului public şi creşterea investiţiilor. Adică exact ceea ce a făcut premierul Bolojan în ultimul an. PSD nu vrea un tehnocrat pentru că acesta ar găsi alte soluţii la problemele noastre. Asta este doar mitul „salvatorului” cu care pesediştii speră să ne păcălească din nou, aşa cum au mai făcut-o şi în trecut”, susţine europarlamentarul liberal.

În opinia sa, PSD vrea un tehnocrat pentru că ştie că un premier fără susţinere politică nu va putea impune nicio reformă. „Baronii PSD îi vor bloca toate deciziile importante pe termen lung. Nu trebuie să lăsăm PSD-ul să fie în opoziţie doar cu numele, dar la putere în fapt, controlând statul împotriva unui tehnocrat fără putere. PSD trebuie să-şi asume guvernarea, aşa cum şi-a asumat şi demiterea guvernului”, conchide Siegfried Mureşan.

