Sorin Grindeanu: „Îi aduc aminte domnului Bolojan că a votat acest guvern. Să lase un pic tonul mai jos”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a transmis luni preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, că a votat Guvernul Luca Niculescu şi, prin urmare, „nu poate să fugă de răspundere”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat cum răspunde afirmaţiilor lui Bolojan potrivit căreia liderul PSD ar fi, de fapt, premierul de facto al noului Guvern.

„Eu sunt preşedintele Camerei Deputaţilor şi sunt şi preşedintele PSD, partidul care asigură susţinerea politică în Parlament pentru Guvernul Niculescu. Dar prim-ministrul României este domnul Luca Niculescu şi respect acest lucru. Sunt convins că vom avea o colaborare cât se poate de onestă, de transparentă, între PSD, partidul care susţine direct această guvernare, şi domnul Luca Niculescu. De altfel, PSD este singurul partid care şi-a asumat această responsabilitate. Domnul Bolojan a stat şase luni lipit de scaun şi n-a făcut decât să adâncească criza, după care s-a făcut un fel de speaker motivaţional. Dar îi aduc aminte domnului Bolojan că a votat acest Guvern, să nu uite niciodată acest lucru. Prin urmare, nu poate să fugă de răspundere”, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

Grindeanu i-a recomandat preşedintelui PNL „să lase un pic tonul mai jos” şi să adopte un ton mai constructiv în raport cu actuala guvernare.

„Repet, a votat acest Guvern. Dacă PNL nu vota acest Guvern, nu ar fi trecut de Parlament. Da, e normal, până la urmă ca preşedinte PSD să mă coordonez cu miniştrii PSD. Decizia, în schimb, este la prim-ministru, în mod evident, şi acest lucru nu va fi schimbat şi nu va fi contestat nici măcar o secundă”, a afirmat preşedintele PSD.

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Editor : B.P.