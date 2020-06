Florin Cîțu: „Dacă nu erau ascunși în spatele declarațiilor politice, jumătate din PSD era astăzi în pușcărie”

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, spune că PSD a avansat „scenarii apocaliptice” privind situația eonomică a României și că „dacă nu erau ascunși în spatele declarațiilor politice, jumătate din PSD era în pușcărie”.

El a dat ca exemple „profețiile” privind o scădere a economiei de 9%, privind incapacitatea României de a se împrumuta sau creșterea prețurilor.

„Nimic din ce a spus PSD nu a fost adevărat. A fost o strategie a PSD de a speria oamenii, de a-i panica. Eu cred că dacă nu ar fi fost ascunși în spatele declarațiilor politice, jumătate din PSD era astăzi în pușcărie. Nu poți să te folosești și să panichezi o întreagă Românie doar pentru a câștiga tu politic”, a spus Cîțu la Digi24.

„S-au aruncat niște scenarii care nu aveau niciun fundament. Aceste scenarii au afectat economia, i-au speriat pe români, i-au panicat”, a spus Cîțu, adăugând că a fost o campanie „orchestrată, plătită” pe rețele sociale.

Ministrul spune că România va înregistra în acest an un deficit bugetar de 6,7% din PIB, iar economia va avea o scădere de 2,2% anul acesta.

„Noi ne uităm la noi, dar lucrurile sunt dificile pentru toate economiile. În SUA se estimează un deficit bugetar de aproape 24% din PIB, în acest an, ca să înţelegeţi dimensiunea crizei. În Europa, zona euro, va fi în jur de 13%, iar în România de 6,7% din PIB. În acest moment şi lucrurile arată ok. Am reuşit, prin măsurile pe care le-am luat, să avem primul trimestru de creştere economică, deci 2,4% din PIB, ceea ce a fost, după Irlanda, cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. PIB-ul la 6 luni, avem trimestrul 2 care este afectat negativ, şi aici vom avea o contracţie a economiei într-un scenariu care merge pentru final de an spre minus 2,2% din PIB pentru tot anul”, a spus el.

