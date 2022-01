Florin Cîțu: Faptul că revenim la o piață reglementată, pentru un an, nu rezolvă problema. Trebuie să ne asumăm reforme serioase

Președintele PNL Florin Cîțu a declarat joi că revenirea la o piață reglementată pentru energie și gaze nu rezolva criza energetică pe termen lung. Acesta spune că sunt necesare investiții în sectorul energetic, iar investitorii nu le vor face dacă piața nu este liberalizată.

„Ne învârtim în jurul cozii. (...) Aș vrea să avem o discuție nu doar despre reglementare pentru că nu rezolvăm nicio problemă. Faptul că revenim la o piață reglementată șase luni, un an, nu rezolvă problema. Discuția este despre ce facem cu această piață, cum o dezvoltăm. Am propus și propun în continuare să avem un pact prin care să ne asigurăm că în 2026 vom avea o securitate energetică a României, ceea ce înseamnă să ne asigurăm că vom avea investiții, dar nimeni nu face investiții dacă vom avea o piață reglementată. Aceste soluții pe termen scurt, nu rezolvă problema pe termen lung”, a declarat Florin Cîțu.

Acesta spune că actuala coaliție guvernamentală trebuie să își asume măsuri „serioase” chiar dacă sunt nepopulare, pentru a asigura securitatea energetică a României.

„Ce facem după un an de zile când va trebui să revenim iar la piața liberalizată? Prețurile sau structura va fi la fel, prețurile vor crește în continuare și vom avea aceeași problemă. Eu sunt adeptul măsurilor serioase, reformei, și acum cu o coaliție cu 70% în Parlament ne putem asuma reforme serioase, chiar dacă pe termen scurt ar însemna ca ele să fie nepopulare. Și eu îmi asum o reformă nepopulară dacă ea va avea rezultate bune pentru cetățeni în viitor”, a mai declarat președintele PNL.

Marcel Ciolacu a declarat joi că a stabilit cu premierul Nicoale Ciucă ca acesta să înceapă discuții cu Comisia Europeană pentru revenirea la o piață reglementată cel puțin un an.

„Marea provocare este ce vom face de la 1 aprilie. Am văzut ce a făcut Franța și a negociat cu Comisia Europeană chiar o depășire a celor 6 luni plus trei luni. Am avut discuții cu premierul să înceapă discuții cu Comisia Europeană. Sperăm să prindem o perioadă de un an de zile, să venim cu un preț reglementat cel puțin pentru zona casnică și să vedem cu ce venim la IMM-uri”, a declarat Marcel Ciolacu.

Am ieșit din zona pompieristică unde statul și guvernul intrau punctual, și am intat într-o zonă predictibilă pentru o perioadă pe termen mediu”, a mai spus liderul PSD.

Editor : R.K.