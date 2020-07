Florin Cîțu: Guvernările PSD trebuie să răspundă penal. Au lăsat stocurile țării la zero

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a spus joi seară la Digi24 că guvernările PSD ar trebui să răspundă pentru că au lăsat stocurile goale, înainte de izbucnirea epidemiei de coronavirus: „Socialiștii au lăsat stocurile țării la zero. Trebuie să răspundă pentru asta.”

Florin Cîțu a spus, vorbind despre o eventuală testare în masă a cetățenilor care merg la muncă, că nu știe de un asemenea plan deocamdată, dar că Guvernul se gândește la măsuri care să-i ajute pe antreprenori.

„Eu am spus că am încredere că economia își va reveni din trimestrul 3, pentru că am încredere că antreprenorii vor să-și țină compania să funcționeze. Ce putem noi să facem este furnizăm toate instrumentele de care au nevoie să poată să facă testarea. Când a pornit această criză vă aduc aminte că aveam stocurile 0. Socialiștii au lăsat stocurile țării la zero. Trebuie să răspundă pentru asta. La un moment dat, cineva, o instituție a statului, trebuie să se ducă împotriva celor care au guvernat această țară și au lăsat stocurile zero. Aici vorbim de răspundere penală a celor care au fost guvernare până acum”, a spus ministrul Finanțelor, la Digi24.

Ministrul a adăugat că „astăzi avem stocuri de măști, există dezinfectant, există termometre, există teste”. „Orice antreprenor dorește să-și țină compania deschisă astăzi găsește aceste instrumente”, a completat Cîțu.

„Dacă va fi nevoie ca statul să ajute pe partea de testare, poate și financiar, este posibil. Permanent suntem în discuții cu sectorul privat. Partea nouă pe care am adus-o în această guvernare este relația de parteneriat cu sectorul privat. Am fost transparenți, ne-am plătit facturile la timp și i-am ascultat de fiecare dată când au avut soluții, pentru că majoritatea măsurilor pe care l-am luat au venit după discuții cu sectorul privat”, a subliniat el.