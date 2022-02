Florin Cîțu: Orice propunere pentru a crește veniturile doar în sectorul bugetar este aproape imposibil de acceptat de PNL

Liderul PNL, Florin Cîțu, a declarat luni că "este aproape imposibil" ca PNL să accepte orice propunere care să ducă la creșterea veniturilor doar în sectorul bugetar. El și-a susținut propunerea de reducere a contribuțiilor sociale și a TVA cu argumentul că aceste măsuri ar duce la creșterea veniturilor tuturor angajaților, nu doar în sectorul bugetar.

"Propun măsuri prin care creștem veniturile tuturor românilor, nu doar în sectorul bugetar. Și a celor care lucrează la casierie în supermarket, și a celor de pe șantier, a tuturor angajaților din România. Va fi complicat pentru PNL ca să susțină o măsură care să crească veniturile doar în sectorul bugetar.

Reducerea contribuțiilor este o soluție. Cealaltă variantă a fost demonstrată deja, când a scăzut TVA-ul de la 24 la 20 rata inflației a scăzut cu 4 puncte procentuale. dacă vrem să ajutăm rata inflației, avem aceasră soluție de reducere a TVA", a declarat Florin Cîțu.

El a vorbit și despre sursele de finanțare: "Foarte simplu, avem 14 miliarde de euro gratis de la UE. Mai avem încă 14 cu împrumuri cu 0, 15%. Avem bani din PNRR, unii gratis, alții cu dobândă aproape zero, plus bani din fonduri europene. Resurse la buget sunt. Când am construit bugetul, aveam simulări pentru a reduce contribuțiile în acest an pentru că știam că vin resursele. Deci nu este o idee nouă, se poate implementa. Scopul este de a-i ajuta pe toți românii care lucrează în România, nu doar pe cei din sectorul bugetar.

Vom discuta și în coaliție, vreau să văd ce propuneri vin de la Ministerul Finanțelor. Orice propunere vine pentru a crește veniturile doar în sectorul bugetar e aproape imposibil de acceptat de Partidul Național Liberal", a declarat Florin Cîțu.

Liderul PNL, Florin Cîțu, a venit cu propuneri pentru a creşte salariile pentru toţi românii şi a dat exemplul reducerii contribuției pentru asigurări sociale (CAS) de la 25% la 20% - aproximativ 317 lei în plus în buzunar pentru românii cu salariul mediu.

Într-o postare făcută duminică pe pagina sa de Instagram, Cîțu susține că reducerea contribuțiilor înseamnă mai mulți bani în buzunarele românilor, iar reducerea TVA temperează inflația.

Preşedintele PNL prezintă şi soluţii pentru a creşte salariile pentru toţi românii. "Reducerea CAS de la 25% la 20% - aproximativ 317 lei în plus în buzunar pentru românii cu salariul mediu", spune liderul liberal.

Postarea liderului PNL vine în contextul declaraţiilor ministrului Finanţelor Publice, Adrian Câciu, a anunţat, miercuri, intenția de a schimba Codul fiscal de la jumătatea anului, în ideea de a intra în vigoare din 2023. Ministrul a spus că, pe zona de taxare a proprietăţilor, este posibil ca persoanele fizice care au mai multe apartamente, de exemplu, să plătească mai mulţi bani, precum şi cei care au mai mult de două maşini.

