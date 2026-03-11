Live TV

Motorină mai ieftină pentru fermieri. Ministrul Agriculturii: Ar putea costa între 4 și 4,5 lei pe litru

Data actualizării: Data publicării:
Tractor care ară.
Foto: Getty Images
Florin Barbu a declarat, miercuri, că Ministerul Agriculturii analizează un nou mecanism prin care fermierii ar putea cumpăra motorină la preț redus, direct de la pompă, fără să mai aștepte rambursarea accizei și a TVA, pentru cei 78 de litri pe hectar declarați la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Prețul motorinei ar varia între 4 lei și 4,5 lei pe litru, iar măsură ar putea fi aprobată în următoarele două sau trei săptămâni, a adăugat ministrul.

„În momentul de față noi plătim acciză 2,8 lei pe litrul de motorină pentru 78 de litri la hectar. Sigur avem o restanță trimestrul 3 și 4. Deja hotărârea este dată și avizată de către Ministerul de Finanțe și probabil, în maxim două săptămâni, ar trebui să virăm 260 de milioane. Vorbim de trimestrul 3 și 4 acciza la motorină. Dar în perioada următoare, îmi doresc un alt mecanism prin care fermierii să aibă acces la motorină direct de la pompă, pentru 78 de litri/hectar declarat ca suprafață la APIA, la un preț cuprins între 4 și 4,5 lei/litru.

Este un mecanism pe care l-am discutat la Ministerul de Finanțe și voi merge în continuare să îl aprobăm în Guvernul României”, a declarat ministrul Florin Barbu, întrebat cum influențează culturile prețul la motorină și de ce nu poate fi motorina pentru agricultură fără acciză, miercuri seară la AgroTV.

Sistem de tichete pentru achiziția de carburant

Potrivit ministrului, una dintre variantele analizate este introducerea unui sistem de tichete pentru fermieri, astfel încât aceștia să poată cumpăra carburantul direct la un preț redus.

„Luăm un exemplu. În momentul de față, litrul de motorină este undeva la 8,6 lei. Știți că în agricultură și în sectorul vegetal, noi avem taxare inversă la cereale. Tot ceea ce înseamnă TVA plătit de către fermierii români, că vorbim pe motorină, pe parte de reparații la tractoare, că vorbim despre anumite consumuri la energie electrică, statul român rambursează această TVA. Pentru ca fermierii să nu mai stea să aștepte rambursarea, voi propune un mecanism astfel încât, pentru anul 2026, pentru cei 78 de litri/hectar la care fermierii primesc acciza de 2,8 lei, să nu mai plătească nici TVA la pompă. Asta înseamnă că vom elibera anumite tichete de către imprimeria națională cu care fermierii vor merge la pnitățile acreditate de vânzare”, a explicat Barbu.

Chestionat când crede că se va întâmpla lucrul acesta, ministrul Agriculturii a răspuns: „Eu cred că maxim în două, trei săptămâni ar trebui să luăm decizia aceasta în Guvernul României și fermierii să aibă acces direct la pompă, cu aceste certificate prin care achiziționează motorina fără TVA și fără acciză, pentru că este impact zero la bugetul de stat”.

Reducerea birocrației și a costurilor pentru fermieri

Ministrul Agriculturii a subliniat că măsură ar reduce birocrația, fermierii nu vor mai fi nevoiți să depună cereri la APIA, iar mii de oameni nu ar mai fi angrenați în verificarea facturilor depuse.

„Numai că fermierii trebuie să aștepte de la statul român rambursarea accizei, rambursarea TVA și lucrul acesta face ca fermierii să se împrumute, cu dobânzi destul de mari pe capital de lucru și să aștepte să încaseze de la statul român. Lucrul acesta eu nu îl mai vreau. Vreau ca fermierii să aibă direct acces la pompă și să nu mai plătească acciza și TVA. Un lanț scurt și mai mult de atât, nu mai avem atâta birocrație. Să depună nu știu câte cereri pe la APIA. Să angrenăm mii de oameni care să verifice facturile. Nu. În momentul de față, cei care sunt autorizați pentru vânzarea de motorină poe teritoriul României, nu mai plătesc acciza și TVA ca taxare inversă pe cei 78 de litri pe care âi primesc fermierii pentru cultura de câmp”, a conchis Barbu.

