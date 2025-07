Deputatul PNL Florin Roman a declarat, sâmbătă, la Congresul partidului, că este „cod roșu în politică”. „Din septembrie oamenii vor ieși în stradă, scoși de sindicatele apropiate PSD”, a spus liderul liberal, în condițiile măsurilor de austeritate adoptate de guvernul Bolojan. Senatorul PSD, Daniel Zamfir, a afirmat, ulterior, la Digi24: „vorbești de guvernare liberală cu 14%? (...) PSD nu va face parte dintr-un guvern în care PNL impune ce vrea”.

„E cod roşu în politică. Din septembrie oamenii vor fi în stradă scoşi de sindicatele apropiate Partidului Social Democrat. Ei au început să mârâie, vor începe să muşte. Vom avea nevoie de fiecare voce, de fiecare om ca să apărăm guvernul liberal. Astăzi de fapt este despre o alegere simplă. Punem vază cu flori în geam şi când ne sparg geamurile, ăia care se uită la ce-am muncit, fug? Sau avem oameni care n-au fugit nici din faţa lui Dragnea, nici din faţa lui Dăncilă când am dat jos guvernul, şi care au un defect. Au fost liberali şi vor fi şi la bine şi la greu”, a declarat Florin Roman.

În replică, senatorul PSD Daniel Zamfir a afirmat la Digi 24 că „PSD nu va face parte dintr-un guvern în care PNL impune ce vrea”.

„Ați văzut acolo că vorbește de guvernarea liberală. Nu cumva nu-și vede lungul nasului? PNL are 14%. Dacă cu 14% tu poți să impui o linie în guvernare....sigur o poți impune, dar nu călcând în picioare un partid care a fost ales și are azi în Parlament mai multe voturi decât are PNL și USR la un loc. Despre asta e vorba, despre repsect față de votul oamenilor. Vorbești de guvernare liberală cu 12, 14%? Iertați-mă. Poate să fie guvernare liberală, să vină cu măsuri, dar PSD nu va face parte dintr-un guvern în care PNL impune ce vrea”.

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a afirmat, sâmbătă, că partidele din coaliţie trebuie să se aşeze la masă şi să discute mult mai serios despre cine şi cât trebuie să ducă povara reducerii deficitului. „România nu are nevoie de funcționari panicați. Pentru măsurile următoare, este obligatoriu să temperăm bullying-ul asupra bugetarilor”, susține social-democratul.

