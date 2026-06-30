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Exclusiv Siegfried Mureșan nu susține rotația Guvernului: „Nu instalezi un premier care spune din prima zi că a venit ca să plece”

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Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Elena Covalenco și George Călin
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Din articol
„E nervozitate evidentă la PSD”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că nu are „o simpatie” față de rotația premierilor. Normal ar fi, susține acesta, ca un Guvern, o dată instalat, să aibă un mandat predictibil pentru toată lumea. 

„Eu, personal, nu am o mare simpatie față de așa-zisa rotație a premierilor. Alegerile parlamentare au loc o dată la 4 ani și firesc este să formezi o coaliție, să fie investit un guvern, să ai un premier care să fie un interlocutor predictibil pentru mediul de afaceri, ONG-uri, societate, Uniunea Europeană, Statele Unite, NATO.

Dacă instalezi un premier care, din prima zi, îți spune: „M-au pus ca să mă dea jos. Am venit ca să plec. Plec în câteva luni de zile”, nu este o chestiune care să transmită încredere. De aceea, față de aceste rotații nu am avut o simpatie deosebită”, a declarat Mureșan, marți, la Digi24.

Europarlamentarul este de părere că o rotație a Guvernelor nu face altceva decât să slăbească România:

„Cred că partidele care vor negocia guverne în România trebuie să vadă cum își împart pozițiile, astfel încât să existe predictibilitate. Dacă un partid primește premierul, este firesc ca alte partide să primească mai multe portofolii și funcții. Dar o rotație a premierilor slăbește România, atât față de parteneri, cât și pentru cetățeni. Oamenii ar trebui să știe că 4 ani de zile acesta este premierul, așa cum știm și la președinte că 5 ani este în funcție.”

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„E nervozitate evidentă la PSD”

Siegfried Mureșan a mai precizat că, de această dată, PSD este cel care a refuzat propunerea rotativei. „Pentru că domnul Grindeanu și-a dus partidul în următoarea situație: a depus moțiune cu AUR, a dărâmat guvernul Bolojan, miniștrii PSD sunt în șomaj, secretarii de stat nu mai sunt, prefecții nu mai sunt. Singurul pesedist care mai este pe funcție este Grindeanu, motiv pentru care este nervozitate evidentă în PSD.

Oamenii din PSD îi spun: „Sorine, ce afacere este asta? Toți suntem șomeri, tu ești pe funcție”. Motiv pentru care PSD vrea să se întoarcă la butoane acum, nu la anul. Nouă ni se pare periculos ca PSD să conducă 2 ani și jumătate pe baza unui cec în alb, fără a ne spune ce vor să facă pentru România”, a mai explicat acesta. 

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Editor : A.G.

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