George Simion anunță că are „soluția” pentru criza politică: „AUR la guvernare! Dacă nu, Nicușor Dan ar trebui suspendat”

Preşedintele AUR, George Simion, solicită ca Alianţa pentru Unirea Românilor să intre la guvernare, susţinând că şeful statului, Nicuşor Dan, trebuie suspendat „dacă nu se conformează” . „AUR la guvernare! E singura soluţie! Dacă nu se conformează Nicuşor Dan, el trebuie suspendat”, a scris Simion, vineri, pe Facebook.

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Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că partidele au revenit la „blocajul politic” , după ce PNL se angajase marţi să voteze un guvern minoritar PSD, însă ulterior şi-a schimbat poziţia.

„Am revenit la blocajul politic pe care marţi îl credeam depăşit. În baza poziţiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorităţi parlamentare: guvern minoritar PSD. Marţi, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiţionări faţă de programul de guvernare. De marţi până azi, PNL şi-a schimbat poziţia” , a scris Nicuşor Dan vineri pe reţeaua X.

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El a menţionat că este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Între timp, unul dintre cei mai importanți membri ai partidului lui George Simion a făcut dezvăluiri despre modul în care liderul AUR ar fi negociat cu PSD.

Mohammad Murad spune că AUR ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru învestirea guvernului Veștea. Mai mult, omul de afaceri susține că mulți membri au fost nemulțumiți de faptul că George Simion nu le-a dat detalii despre ce ar trebui să voteze în Parlament.

Editor : C.A.