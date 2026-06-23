George Simion: Dacă PSD nu vrea cu AUR la guvernare, asta va avea costuri în continuare

Dacă PSD nu vrea cu AUR la guvernare, asta va avea costuri în continuare asupra României, a declarat liderul AUR, George Simion, după discuțiile de marți cu președintele Nicușor Dan, de la Cotroceni.

Întrebat cum comentează declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, potrivit căruia PSD nu vrea cu AUR la guvernare, George Simion a răspuns că „asta va avea costuri”.

„Nu știu dacă așa au spus cei de la PSD sau nu au spus cei de la PSD, dar dacă ei persistă în eroare, asta va avea costuri în continuare asupra României. Eu aș face un apel la calm, la echilibru către toate partidele politice și aș spune că AUR este parte a soluție, nu parte a problemei”, a declarat George Simion.

George Simion a precizat că AUR a venit cu o propunere de premier și un program de guvernare care să respecte dorințele alegătorilor săi.

„Ne bucură faptul că domnul Nicușor Dan și-a schimbat ritmul. Mult mai rapid, mult mai la subiect. Aș începe prin a repeta ceea ce ieri cred că a înțeles toată lumea. Fără AUR nu se poate”, a adăugat Simion.

Editor : A.P.