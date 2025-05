George Simion îl acuză pe Gigi Becali că i-a propus „șmecherii” odată ce ajunge președinte. „S-a denunțat public, am martori”

George Simion a declarat miercuri seară, la Realitatea TV, că Gigi Becali i-ar fi vorbit în noaptea alegerilor, când l-a vizitat la Parlament, despre ce „șmecherii” ar fi făcut cu el dacă ajungea președinte. Liderul AUR spune că s-a înșelat în privința lui Becali și că acesta nu a fost niciodată prietenul lui. „Am fost păcălit”, susține el.

„Eu am făcut o apreciere greșită asupra domnului Becali, pentru că am crezut că s-a schimbat, am crezut că este un om cu smerenie, un om care s-a pocăit și care a mers pe calea lui Dumnezeu și am crezut că are un suflet bun. Dar evident juca un rol, lucru care mi-a fost arătat, eu încă speram să mă fi înșelat, dar am văzut lucrul ăsta și nu doar eu în noaptea alegerilor”, a spus George Simion.

Șeful AUR susține că Becali avea de gând să-i propună „șmecherii” dacă ajungea președinte.

„La ora 01 noaptea, ne-am trezit în birou, erau mulți martori, acum se face de râs. A venit în fața noastră să spună cum el m-a votat, și-a pus toți călugării să mă voteze, fățarnic, nu știam cum să plec. Eu deja discutasem cu domnul Georgescu și știa domnul Georgescu ce și cum și în stilul caracteristic a venit să spună niște chestiuni. Erau vreo 10 persoane de față, inclusiv s-a denunțat public cum voia să facă chestiuni cu mine, chestiuni penale, odată ce voi ajunge președinte. Ne-a povestit cum voia să facă șmecherii”, a declarat el.

„Eu trezindu-mă cu domnul Becali la 01 noaptea în birou, începând să facă în stilul caracteristic, nu știam cum să-i spun bine, mergi pe calea ta, că e clar că nu ești pe calea neamului, e clar că nu ești pe calea suveranistă, e clar că ai venit aici în încercarea de a racola niște parlamentari și nu merge. Pentru că eu nu am banii tăi, dar am demnitate, nu sunt mincinos”, adaugă el.

„Domnul Becali nu a fost prietenul meu, am fost păcălit”, a mai spus șeful AUR.

Întrebat dacă Becali a dat 700 de mii de euro partidului AUR, Simion a răspuns: „Nu a dat niciun ban”.

Gigi Becali a declarat, miercuri, în direct la Digi24 că l-a avertizat pe George Simion după pierderea alegerilor, că „o să dea de belele” și i-a cerut „să recunoască cu bărbăție că a pierdut”.

Becali spune, după ce George Simion a venit cu un șir de amenințări și a declarat că l-ar fi felicitat pe Nicușor Dan doar ca să evite „o vărsare de sânge”, că nu „mai înțelege nimic”.

„El este acaparat și dominat de Tiktok și internet. Acolo dracii te fac praf. L-au luat dracii și l-au făcut că nu știu ce, i-au dat putere, i-au dat voturi, sondaje, ca dovadă că după aia au dat drumul și a venit în cap”, a mai spus George Becali.

„El crede că mai poate fi ridicat”, a adăugat el.

