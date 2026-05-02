George Simion intervine în scandalul SAFE și acuză Coaliția PSD-PNL că a jefuit România: „Contractele miros a corupție"

George Simion, președintele AUR, acuză coaliția de guvernare, inclusiv PSD, alături de care a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, că a făcut „un jaf de proporții giantice” în cazul contractelor din cadrul programului SAFE. 

„Un tun financiar este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin (...) Acum vorbim de mai bine 10 miliarde de euro luați împrumut de români pentru înarmarea țării”, a transmis liderul AUR, într-un mesaj video postat sâmbătă pe pagina lui de Facebook.

George Simion acuză că „dăm bani către Germania și Franța, principalul beneficiar fiind Rheinmetall”, compania germană care beneficiază de 5 miliarde de euro prin programul SAFE.

„De ce ne dăm seama că este vorba de un jaf de proporții gigantice? Nimeni nu vrea să își asume răspunderea. Ciolacu spune că nu el nu a semnat, Bolojan spune că nu el a semnat”, a adăugat liderul AUR.

CITEȘTE ȘI: Bolojan, despre decizia ca cinci miliarde de euro din SAFE să meargă către o firmă din Germania: „Verificați cine era premier”

CITEȘTE ȘI: Ciolacu spune că schema de gestionare a Programului SAFE s-a făcut sub Guvernul Bolojan. Nou atac la adresa premierului

George Simion a reclamat coaliția de guvernare că nu vrea să pună la dispoziția parlamentarilor AUR contractele din cadrul programului SAFE. 

Vom face orice ne stă în putere să se afle adevărul despre acest tun și cum să îl oprim. Asta a făcut coaliția PSD-PNL-USR-UDMR: A jefuit România. Acest model economic bazat pe împrumut fără a pompa acești bani care ne pot scoate la liman în industria de armament românească nu trebuie acceptat”, a mai precizat Simion.

Ulterior, după ce a acuzat PSD că a jefuit România, Simion și-a întrebat urmăritorii dacă AUR ar trebui să voteze moțiunea de cenzură depusă alături de social-democrați împotriva Guvernului Bolojan.

CITEȘTE ȘI: Programele militare SAFE primesc undă verde în Parlament: Investiții de miliarde de euro și salvarea șantierului Mangalia

