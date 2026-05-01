Bolojan, despre decizia ca cinci miliarde de euro din SAFE să meargă către o firmă din Germania: „Verificați cine era premier”

Militari români în cadrul unui exerciţiu NATO. Foto: Profimedia Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, întrebat cine a decis ca cinci miliarde de euro din proiectele din SAFE să meargă către o firmă din Germania, că în mandatul fostului prim-ministru Marcel Ciolacu a fost stabilită şi votată schema de gestionare a programului. Bolojan precizează că planurile de înzestrare a Armatei Române au aprobate în urmă cu mai mulţi ani.

Ilie Bolojan a fost întrebat, într-o conferinţă de presă susţinută la Suceava, cine a decis ca cinci miliarde de euro din proiectele din SAFE să meargă către o firmă din Germania şi doar 800 de milioane către o firmă din România.

„Întrebarea este tendenţioasă şi eronată. Şi voi face precizările de rigoare. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Şi la data respectivă, la propunerea premierului, Canceleria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE.

În primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată, ca anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu ştia la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificaţi cine era premier, cine era cancelar ca să îi întrebaţi de ce au propus asta”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

El a precizat că achiziţiile prin SAFE au fost decise în urma unor planuri de înzestrare ale Armatei Române, aprobate în CSAT.

„Ceea ce se achiziţionează din SAFE nu este decis de către o persoană sau alta. Armata Română are nişte planuri de înzestare care au fost aprobate în urmă cu doi ani, cu trei ani, cu patru ani, cu cinci ani, care sunt trecute prin CSAT.

Deci sunt nişte planuri de achiziţie care au un orizont de cinci ani, de zece ani şi aşa mai departe. Fiecare din ministerele care au fost implicate, Ministerul Apărării sau Ministerul de Interne, a venit cu propunerile de achiziţii. Aceste propuneri de achiziţii au fost preluate, au fost depuse la Comisia Europeană şi s-a acceptat propunerile de achiziţie ale României şi sumele aferente”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

El a explicat că 50% din proiectele din SAFE vor fi produse în România.

„Una din bazele negocierii a fost ca cel puţin jumătate din ceea ce va achiziţiona România să fie produs în România. Subliniez, cel puţin 50% să fie produs în România. Companiile internaţionale, care unii dintre ei sunt producători unici, ai unor tehnologii, vor localiza în România prin compania de stat, unde are capacitate, prin companii private, care sunt în piaţă, zone de producţie şi cel puţin 50% din ceea ce va achiziţiona România în următorii ani, până în 2030, vor fi bunuri produse în România în aşa fel încât, pe de-o parte, să ne asigurăm un transfer de tehnologie şi avem companii din industria auto care se mută să facă producţie în această zonă, să ridicăm compania de stat publică Romarm în aşa fel încât acolo unde există capacităţi de producţie, unde există spaţii, să se poată produce armament”, a mai spus premierul Bolojan.

