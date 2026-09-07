Vicepreședintele AUR Dan Dungaciu a salutat victoria obținută de formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt și a susținut că rezultatul reprezintă un semnal și pentru România. Acesta sugerează că AUR ar putea urma exemplul partidului german la viitoarele alegeri, în pofida piedicilor despre care afirmă că i-ar fi puse inclusiv pe rețelele sociale.

Dan Dungaciu: „Cât vă mai trebuie ca să vă treziți?”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, vicepreședintele AUR le-a transmis adversarilor politici că rezultatul scrutinului din Germania ar trebui să îi determine să trateze cu mai multă seriozitate formațiunea din România.

„Cât vă mai trebuie ca să vă treziți? Nu e cazul să vorbim serios și despre România?”, a scris Dan Dungaciu.

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Ulterior, acesta a susținut că postările sale ar fi cenzurate pe TikTok, deoarece platforma nu le-ar recomanda utilizatorilor.

„Ca să înțelegem mai bine de ce AfD a câștigat în Germania, TikTok, nu puteți voi cenzura cât putem noi vota!”, a adăugat vicepreședintele AUR.

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AfD a obținut 43,8% din voturi în Saxonia-Anhalt

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania a obținut 43,8% din voturi la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, potrivit rezultatelor oficiale preliminare. AfD a devenit astfel cea mai mare formațiune din parlamentul regional, însă nu a obținut majoritatea necesară pentru a forma singură guvernul.

Vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a vorbit luni, la Digi24, despre scorul obținut de AfD și a făcut o paralelă cu situația politică din România.

„Să nu credeți că AUR stă doar bine în sondaje, stă și pe stradă”, a afirmat Nicu Ștefănuță.

Europarlamentarul consideră că ascensiunea formațiunilor de extremă dreapta este alimentată de problemele concrete cu care se confruntă populația, între care „costul vieții”, „costul locuirii” și „costul mâncării”.

Editor : Ș.A.