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Gheorghiu îi răspunde lui Grindeanu: E trist că preşedintele unui partid numeşte sectanţi nişte români care au altă opinie

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Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu, proaspăt membru al Partidului Naţional Liberal, răspunde afirmaţiilor preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, care s-a arătat „revoltat” de „secta” care îl susţine pe Ilie Bolojan. „Cred că este trist că preşedintele unui partid numeşte sectanţi nişte români care îndrăznesc să aibă altă opinie”, spune Gheorghiu.

„Cred că este trist că preşedintele unui partid şi în acelaşi timp preşedintele Camerei Deputaţilor numeşte sectanţi nişte români care îndrăznesc să aibă altă opinie decât cea a domnul Grindeanu. Lucrul ăsta este, după părerea mea, nepermis pentru un politician cu experienţa domnului Grindeanu. Aceia sunt nişte oameni care cred într-un alt om şi e dreptul lor să o facă, e dreptul lor şi să spună asta pe reţelele sociale. Nu ştiu de ce trebuie să fie etichetaţi şi practic ameninţaţi că vor fi subiectul unei lupte pe care o duce PSD”, a afirmat Oana Gheorghiu, vineri seară, la B1 TV.

Ea a menţionat că nu înţelege ”de ce se luptă PSD cu oamenii”.

„PSD a ales o cale. Nu e nimeni vinovat pentru calea pe care a ales-o PSD”, a spus Oana Gheorghiu, subliniind că, la fel ca atunci când PNL şi PSD erau în coaliţie şi PNL nu răspundea atacurilor PSD, şi acum Guvernul lucrează, fără a răspunde acestor critici.

„Nu am cum să nu mă revolt când văd că această sectă, pentru că efectiv este o sectă, continuă să aplaude politicile economice proaste ale lui Ilie Bolojan dintr-un singur motiv, de a fi împotriva PSD-ului", a afirmat Sorin Grindeanu, joi, într-un interviu la Antena 3.

Anterior, preşedintele PSD anunţa că se va bate ”pe tot terenul cu hashtagii ăştia, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România”.
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Editor : C.L.B.

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