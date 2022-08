Grindeanu: 2021 a fost de „excepție”: Am văzut răngi la metrou. Metrorex a încheiat anul cu datorii de 200 de milioane de lei

Metrorex a încheiat anul 2021 cu datorii de circa 200 de milioane de lei, a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El a adăugat că compania nu a avut buget aprobat până la sfârșitul anului trecut, dar că a primit bani la rectificarea bugetară. Grindeanu spune că este vorba despre „un soi de şantaj” pentru a face presiune pe Guvern.

„Nu înseamnă că nefolosind metroul - pentru că nici nu am în zona în care locuiesc în Bucureşti acest mijloc de transport în comun - că nu ştiu problemele. Anul 2021 a fost un an de „excepţie” pentru metrou, pentru că am văzut răngi la metrou. A însemnat primul an, de când există această companie, în care nu a existat buget aprobat până la sfârşitul anului, dincolo de show-ul cu răngi. Anul 2021 s-a încheiat cu datorii de aproape 200 de milioane, ceea ce înseamnă că disconfortul bucureştenilor este dat de aceste facturi neplătite la sfârşitul anului 2021”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă la sediul PSD.

Ministrul făcea referire la campania de demolare a chioșcurilor ilegale din stațiile de metrou, de la începutul anului trecut, când directorul de atunci al Metrorex, Ștefan Paraschiv, a încercat să deschidă cu ranga ușa unui magazin.

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a reacționat atunci spunând că „un cartel se destructurează cu ranga”.

„La rectificarea bugetară, am prevăzut sume de bani pentru metrou. Nu mai vreau să acţionăm aşa. De ce? Pentru că de fiecare dată e un soi de şantaj, dinsconfortul bucureştenilor este folosit pentru a face un soi de presiune pe Guvern în a veni şi a plăti de fiecare dată toate aceste minusuri”, a adăugat el.

„În această toamnă, se va selecta un consiliu de administraţie care va avea ca obiectiv aşezarea acestei companii pe baze economice corecte. În fiecare dimineaţă, garniturile de metrou au întârzieri de zeci de minute, vin mai rar, iar acest lucru cauzează aglomeraţie”, a continuat Grindeanu.

