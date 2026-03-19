Video Grindeanu, atacuri în rafală la Bolojan în timpul dezbaterilor pe buget: „Răbdarea noastră a atins o limită!”

bolojan si grindeanu in parlament
Sorin Grindeanu și-a început discursul din timpul dezbaterilor privind bugetul de stat cu o serie de atacuri la adresa guvernării și a premierului Ilie Bolojan. Liderul PSD a acuzat prăbușirea consumului și frânarea investițiilor, precizând că stabilitatea guvernamentală nu înseamnă „să stăm toți uniți și umili în jurul marelui Conducător”. „Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia și Coreea de Nord”, a mai spus Grindeanu.

Liderul PSD i-a criticat pe colegii din Coaliție pentru că nu au susținut inițial amndamentul privind acordarea unor ajutoare financiare persoanelor vulnerabile.

„0,04% din PIB! Adică 1 miliard de lei. Acesta este rezumatul încrâncenării absurde din ultimele zile.

Unii au înțeles-o ca pe o luptă politică. Noi – Partidul Social Democrat, am înțeles-o ca pe o luptă dreaptă pentru 3.2 milioane de familii din România. (...) Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD”, a declarat acesta.

Sorin Grindeanu a vorbit și despre protocolul Coaliției de guvernare:

„Eu credeam că anul trecut, în iunie, am scris în acel protocol că ne unim forțele pentru a redresa România și a contracara pericolul populist și anti-european.

Dar, poate m-am înșelat, nu-i așa?! Scrie cumva acolo că trebuie să spoliem românii cu venituri reduse, firmele mici și clasa mijlocie?! La ce punct din acord se spune că trebuie să girăm orbește măsuri care să asigure protecție doar celor puternici și să-i arunce în suferință pe cei slabi?! Unde am semnat noi, toți cei din Coaliție, că vom susține mitralierea economiei din toate pozițiile, prăbușirea consumului și frânarea investițiilor?!”

Social-democratul a precizat că stabilitatea guvernamentală nu înseamnă „să stăm umili în jurul marelui conducător” și a vorbit despre întoarcerea în anii '90.

„Răbdarea noastră a atins o limită! De zece luni de zile ne-am transformat într-un scut social la măsurile contabile de austeritate. (...) A venit timpul să se înțeleagă că stabilitatea nu înseamnă să stăm toți uniți și umili în jurul marelui Conducător. Eu nu vreau stabilitate ca în Rusia și Coreea de Nord.

Astăzi ne întoarcem din păcate în anii 90. Doar în haosul de după Revoluție, s-a mai văzut adoptarea unui Buget la mijlocul lunii martie”.

„Lipsa de dialog, încăpățânarea și amenințările cu demisia nu funcționează”, a mai spus Grindeanu, făcând referire la premierul Ilie Bolojan. 

