Grindeanu cere PMB să revină asupra deciziei de autorizare a mitingului Noua Dreaptă și SOS România împotriva incluziunii migranților

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, le cere reprezentanţilor Primăriei Capitalei să-şi schimbe decizia prin care au autorizat mitingul anunţat pentru marţi de Asociaţia Noua Dreaptă şi S.O.S. România împotriva incluziunii migranţilor în Bucureşti.

„Chiar mă miră decizia luată de Primăria Capitalei. Cred că ar trebui să-şi revizuiască această decizie. Vorbim totuşi de lucruri şi manifestări care nu îşi au locul într-o Românie a anului 2025. Îi îndemn pe reprezentanţii şi pe cei de la Primăria Generală a Capitalei, pe cei care au decis, să-şi schimbe decizia”, a afirmat Grindeanu, solicitat să comenteze decizia Primăria Capitalei de a autoriza un miting al unor apropiaţi ai legionarilor.

Duminică, Primăria Municipiului Bucureşti a precizat „în legătură cu adunarea publică anunţată de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul S.O.S. România, pentru data de 2 septembrie 2025, între orele 11:00 - 13:00, pe trotuarul adiacent Parcului Cişmigiu, în faţa sediului PMB”, că „solicitanţii au depus documentaţia prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice”.

„Comisia de avizare a adunărilor publice nu a identificat motive legale de respingere a cererii. În acest sens, avizul a fost emis conform legislaţiei în vigoare. Aprobarea vizează participarea a circa 20 de persoane. Protestul are ca temă „nemulţumirea faţă de intenţia de lansare a proiectului Strategia de incluziune a migranţilor în Municipiul Bucureşti”, a precizat instituţia, potrivit Agerpres.

Editor : B.E.