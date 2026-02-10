Live TV

Video Grindeanu: Dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliarde de la buget, din Vestul țării, atunci ești prezentat ca incapabil

BUCURESTI - PARLAMENT - MOTIUNE DE CENZURA - 14 IUL 2025
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților. Inquam Photos / George Călin

Președintele PSD, șeful Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a declarat, marți, la reuniunea Asociației Comunelor din România, că „în ultima perioadă s-a tot încercat – cu bună știință și prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România”. „Dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliardele de la buget, să zicem la întâmplare, una din Vestul țării, atunci ești prezentat fie ca incapabil, fie ca angajator de pile și amante, fie ca cineva care ia fonduri ca să le fure”, susține Grindeanu. El a dat asigurări că prin pachetul de măsuri al guvernului pentru diminuarea cheltuielor „nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor”. 

„Astăzi aș vrea cu toții să facem un exercițiu de sinceritate – să lăsăm discursurile triumfaliste și să vorbim deschis despre toți elefanții din încăpere. 

Știți foarte bine că, în ultima perioadă, s-a tot încercat – cu bună știință și prin toate mijloacele, diabolizarea primarului din România. Pe scurt – dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliardele de la buget (să zicem la întâmplare, una din Vestul țării), atunci ești prezentat fie ca incapabil, fie ca angajator de pile și amante, fie ca cineva care ia fonduri ca să le fure.  

Această diabolizare in corpore este însă doar o minciună comodă care exprimă lenea morală și intelectuală a celor incapabili să depășească populismul ieftin. 

Administrația nu se face cu lozinci și etichete, ci cu multă muncă. Iar adevărul este că marea majoritatea a primarilor sunteți oameni care bateți drumurile săptămânal la București nu pentru privilegii, ci pentru a aduce apă, gaze și canalizare în comunitățile dumneavoastră. Sau pentru a construi școli și grădinițe. Este comod să îi spui unui primar că este incapabil pentru că a întrerupt iluminatul public, după ce i-ai luat toți banii din conturi. Eu cred că această abordare greșită trebuie să înceteze. 

Primul exercițiu de sinceritate este să recunoaștem că este nevoie de mai mult respect față de dumneavoastră, de mai puține piedici și de mai mult sprijin concret. Acest lucru trebuie să funcționeze în ambele sensuri. Responsabilitatea de care trebuie să dea dovadă Guvernul, trebuie să aibă un corespondent credibil și la nivelul comunităților locale.  

Cheltuirea corectă a banului public, stoparea risipei sau integritatea în funcția publică nu trebuie să fie lucruri opționale. Indiferent că suntem de stânga sau de dreapta, acestea sunt lucrurile pe care întreaga societate le cere.  

Și aici cred că trebuie să vorbim deschis despre pachetul de măsuri referitoare la administrație, pe care Guvernul urmează să-și angajeze răspunderea. Și sper că observați că folosesc termenul de «măsuri» și nu de «reformă», pentru că nu este nicio reformă și nu ar trebui să fie niciun titlu de glorie în a da oameni afară. Da, restructurările sunt absolut necesare acolo unde schemele au fost supraîncărcate, dar majoritatea dintre dumneavoastră ați luat măsuri fără să vă zică nimeni de la centru cum să vă faceți treaba în propria gospodărie. Nu puteam fi de acord cu tăieri paușal care dădeau bine pe hârtie și la PR-ul personal, dar apoi se traduceau în costuri mult mai mari pentru bunuri și servicii prin externalizarea unor servicii publice esențiale. Asta nu era reformă, ci doar o formă de înșelătorie ieftină la adresa populației.  

Și indiferent cât vor încerca unii viteji să mimeze sacrificiul pe altarul reformei, eu vă spun că acest pachet este negociat și închis de luni de zile. Și va merge înainte, dar în condiții corecte.  

Măsurile vor viza și administrația centrală. Era absolut incorect ca tot efortul să fie pus doar pe administrația locală, de unde s-a tot tăiat de-a lungul timpului. Este nevoie ca lucrurile să fie corect împărțite între local și central și mă bucur că am reușit să impunem acest lucru.  

Vreau să vă spun ferm că nimeni nu se va atinge de fondurile destinate comunelor. Din discuțiile pe care le-am avut cu partenerii de guvernare, punctul nostru de vedere a fost în sfârșit înțeles. 

Înghețarea investițiilor ar fi fost un act de sabotaj economic și social pe care nu ni-l permitem. Cu atât mai mult cu cât economia este de facto în recesiune. Tocmai de aceea, trebuie ca investițiile să continue pentru ca locurile de muncă pentru mediul de afaceri mic și mijlociu să nu se piardă. 

De aceea, bugetul de stat trebuie să conțină toate sumele astfel încât alocările pentru PNDL, Anghel Saligny și PNRR care au generat și generează cel mai amplu val de investiții publice în rural din România să continue și în 2026. Trebuie să asigurăm și plata la zi a facturilor”, a declarat Sorin Grindeanu. 

El a subliniat că toți banii din taxele și impozitele locale trebuie să rămână primării. 

„Dacă oamenii din comunitățile dvs plătesc mai mult, atunci acești bani trebuie să se întoarcă acolo și să fie folosiți pentru investiții locale. Altfel, va fi foarte greu să susținem un buget care nu ține cont de nevoile autorităților locale”, mai afirmă Grindeanu.

O grevă de avertisment are loc marți în 1.582 de primării din România, pe fondul nemulțumirilor legate de reforma administrației publice propusă de Guvern. Anunțul a fost făcut de Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România. În timp ce angajații au întrerupt lucrul, primarii s-au întâlnit la Palatul Parlamentului cu premierul Ilie Bolojan. 

