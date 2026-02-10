Live TV

Grevă de avertisment, astăzi, în peste 1.500 de primării din România. Premierul Bolojan, întâlnire cu edilii la Parlament

Data publicării:
ilie bolojan parlament
Ilie Bolojan la Palatul Parlamentului. Inquam Photos / Alexandru Nechez
Din articol
Fenechiu: „Nu e un capăt de țară că primarii sunt nemulțumiți”

O grevă de avertisment are loc, astăzi, în primăriile din 1.582 de comune din România, pe fondul nemulțumirilor legate de reforma administrației publice propusă de Guvern. Anunțul a fost făcut de Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România.  Premierul Ilie Bolojan participă la o dezbatere organizată de ACoR, de la ora 10.30 la Palatul Parlamentului.

Potrivit reprezentanților Sindicatului FORUM din Administrația Publică, protestul se va desfășura între orele 10.00 și 12.00, în paralel cu Adunarea Generală a ACoR, organizată la Palatul Parlamentului, la care va participa și premierul Ilie Bolojan.

„Este revoltă în administrația locală din cauza planului Guvernului Bolojan privind reforma în administrația locală și centrală”, au transmis sindicaliștii pe Facebook.

Premierul participă, de la ora 10.30, la dezbaterea pe tema „Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor din România”, conform agendei oficiale a șefului Executivului.

Sindicatul FORUM din Administrația Publică susține, în postarea pe rețeaua de socializare, că prim-ministrul va sta de vorbă cu primarii nemulțumiți.

Recent, plenul ACoR a decis să sesizeze Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei cu privire la reforma administrației locale din România, sesizarea urmând să fie transmisă în zilele următoare, mai spune sursa citată.

Bolojan a declarat, luni seară la Digi24 că primarii ar trebui să-și analizeze cheltuielile și să le reducă, pe de o parte, și să încaseze impozitele locale, pe de altă parte, pentru a nu avea probleme financiare. Dacă toți banii încasați sunt folosiți pentru funcționarea primăriei, „înseamnă că nu instituția există pentru oameni, ci oamenii din localitatea respectivă plătesc impozite ca unii să ia salarii”, a adăugat el.

Fenechiu: „Nu e un capăt de țară că primarii sunt nemulțumiți”

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a comentat luni situația, susținând că nemulțumirile primarilor nu reprezintă o criză.

„Toți primarii sunt nemulțumiți dacă iei niște bani, dacă nu le dai drumul la niște proiecte. Bolojan a spus foarte clar: toată lumea trebuie să pună osul, într-un fel sau în altul”, a declarat Fenechiu la Senat, scrie Agerpres.

El a explicat că unii primari se simt dezavantajați din cauza diferențelor în alocările bugetare între mandate și că aceste chestiuni „vor fi înțelese în timp”. Totodată, Fenechiu a subliniat că, în fiecare partid, există oameni care nu sunt complet de acord cu soluțiile propuse de conducere, menționând PNL, PSD, USR și UDMR.

Referindu-se la solicitarea UDMR privind reducerea taxelor și impozitelor locale, liberalul a ironizat propunerea: „E foarte bine, mai putem angaja un milion de oameni în sectorul public, putem mări pensiile cu 30% și salariile cu 50% și probabil că o să fim foarte populari”.

Fenechiu a insistat asupra necesității unui set clar de reguli și a eliminării excepțiilor.

„Bolojan nu e genul de om care să nu înțeleagă. El înțelege toate lucrurile, dar dacă cedează într-o direcție, presiunea va fi să cedeze peste tot. La baza politicii pe care o vede el stă renunțarea la excepții”, a mai explicat liberalul.

El a precizat că, în prezent, jumătate dintre proiectele depuse la Parlament se referă la excepții, ceea ce face dificilă legislația.

„Nu se poate legifera doar pe varianta excepțiilor”, a concluzionat Daniel Fenechiu.

