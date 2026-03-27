Grindeanu, despre negocierile din coaliție: „Trebuie să ajungi aproape să ameninţi ca să te impui”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că în actuala coaliţie social-democraţii au „simţit” că trebuie să ameninţe pentru a-şi impune obiectivele în cadrul guvernării.

Întrebat, într-un interviu pentru Antena 3, dacă miza disputelor politice de la Bucureşti este schimbarea premierului Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a răspuns: „Nu”. 

„Nu în forma asta se pune problema. Miza este ca Guvernul să funcţioneze mai bine. Eu nu vreau să impun celorlalte partide, noi vom decide pentru noi, pentru PSD, şi vom transmite celorlalţi care este decizia noastră. Dar când vii şi prezinţi nişte măsuri de relansare economică, aşa cum a făcut PSD-ul, în septembrie, şi nu au fost băgate în seamă şi trec vreo şase luni (...) Am simţit în aceste luni că de fiecare dată când încercăm să facem lucruri în interiorul Guvernului care nu sunt gândite dintr-o anumită zonă, trebuie să ajungi aproape să ameninţi ca să te impui”, a afirmat Sorin Grindeanu. 

El a dat exemplul pachetului de solidaritate privind acordarea de ajutoare sociale, explicând că acesta a fost adoptat după ce a ameninţat că blochează lucrările în Parlament.

„Vi se pare că e un mod de lucru normal în coaliţie? Mie nu!”, a adăugat preşedintele PSD. 

El a subliniat că nu a existat unanimitate pe buget „nici cu privire la pachetul de solidaritate propus de PSD, nici împotriva acestuia”.

Grindeanu a reafirmat, de la Bruxelles, că PSD „nu face alianţă cu AUR şi nu susţine un guvern minoritar”.

Top Citite
oameni in ploaie mergând pe strada
1
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
2
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
4
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
Digi Sport
Adrian Porumboiu l-a jignit fără rețineri după Turcia - România: ”Nu ți-e rușine?”
Te-ar putea interesa și:
Abu Musa Island in the Persian Gulf, Hormozgan, Iran - 24 Oct 2024
Șeful armatei franceze a organizat o videoconferință cu 35 de țări pentru crearea unei coaliții pentru Strâmtoarea Ormuz
Nicușor Dan.
Nicușor Dan exclude varianta ca PSD sau PNL să facă alianță cu AUR: Tensiunile între partide sunt „inevitabile și legitime”
657518371_1673324427482188_5487187820092360336_n
Roberta Metsola face apel la „stabilitate și unitate”, după ce Sorin Grindeanu i-a vorbit de planul PSD privind guvernarea
mihai fifor inquam octav ganea 20190805180847_OGN_2421-02
Mihai Fifor îl atacă din nou pe premierul Bolojan: „Miracolul de la Bihor” trebuie să plece
siegfried muresan sustine un discurs
Eurodeputat PNL, după ce Grindeanu s-a plâns la Bruxelles de problemele Coaliției: Liderii UE au văzut tentativa de colaborare PSD-AUR
Recomandările redacţiei
pompa carburanti
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil”...
Distrugeri după un atac israelian.
Război în Orientul Mijlociu, ziua 27. Trump prelungește a treia oară...
sedinta guvern cu ministrii premierului Ilie bolojan
Ordonanța de urgență pentru carburanți a fost publicată în Monitorul...
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian. Foto Profimedia
„Rusia ne inspiră” în acest război, afirmă președintele Iranului
Ultimele știri
Povestea omului care a rămas fără soție și fără 100.000 de euro din cauza AI. „Eram fericit, aveam totul, acum sunt supărat pe mine”
Ce spune Răzvan Burleanu după meciul cu Turcia despre viitorul lui Mircea Lucescu la națională
Gala premiilor Oscar se reinventează: schimbări majore anunțate pentru ediția din 2029
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai...
Fanatik.ro
Nu s-a văzut la TV: Ianis Hagi, certat de Mircea Lucescu! „Chiar la schimbare i-a făcut observațiile!”
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Gigi Becali, furios pe Mircea Lucescu după înfrângerea României: “Bagă-l pe Baiaram! Patru schimbări trebuiau...
Adevărul
„Suntem o adunătură de idioți”: verdictul dur al unui expert american în geopolitică despre războiul pe care...
Playtech
Doar 13 țări din lume mai au aer curat şi trei dintre ele se află în Europa. Cum stă România la acest capitol
Digi FM
„Simt că viața îmi scapă printre degete!” Drama unei tinere diagnosticată cu o boală gravă după nopți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu cine joacă România după înfrângerea din Turcia
Pro FM
Misha, ca o zeiță într-o rochie albă, asortată cu o haină din blană. „Ești superbă!”, au complimentat-o fanii
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Ordonanța invizibilă de combatere a creșterii prețurilor la carburanți: „Scade riscul penuriei, dar efectele...
Newsweek
Ministrul muncii anunță ziua din aprilie când intră pensia pe card și prin poștă. Ajutoarele, amânate
Digi FM
Sfârșitul lunii martie aduce vreme extremă în România. Meteoroloii anunță ploi torențiale, viscol și vânt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire misterioasă după 350 de ani. Scheletul lui D’Artagnan ar fi fost găsit sub altarul unei biserici...
Digi Animal World
Pescar atacat de un rechin alb uriaș: „Piciorul meu era în gura lui”. Cum a reușit să scape
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”