Grindeanu, despre negocierile din coaliție: „Trebuie să ajungi aproape să ameninţi ca să te impui”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că în actuala coaliţie social-democraţii au „simţit” că trebuie să ameninţe pentru a-şi impune obiectivele în cadrul guvernării.

Întrebat, într-un interviu pentru Antena 3, dacă miza disputelor politice de la Bucureşti este schimbarea premierului Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a răspuns: „Nu”.

„Nu în forma asta se pune problema. Miza este ca Guvernul să funcţioneze mai bine. Eu nu vreau să impun celorlalte partide, noi vom decide pentru noi, pentru PSD, şi vom transmite celorlalţi care este decizia noastră. Dar când vii şi prezinţi nişte măsuri de relansare economică, aşa cum a făcut PSD-ul, în septembrie, şi nu au fost băgate în seamă şi trec vreo şase luni (...) Am simţit în aceste luni că de fiecare dată când încercăm să facem lucruri în interiorul Guvernului care nu sunt gândite dintr-o anumită zonă, trebuie să ajungi aproape să ameninţi ca să te impui”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a dat exemplul pachetului de solidaritate privind acordarea de ajutoare sociale, explicând că acesta a fost adoptat după ce a ameninţat că blochează lucrările în Parlament.

„Vi se pare că e un mod de lucru normal în coaliţie? Mie nu!”, a adăugat preşedintele PSD.

El a subliniat că nu a existat unanimitate pe buget „nici cu privire la pachetul de solidaritate propus de PSD, nici împotriva acestuia”.

Grindeanu a reafirmat, de la Bruxelles, că PSD „nu face alianţă cu AUR şi nu susţine un guvern minoritar”.

