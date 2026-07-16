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Nicușor Dan se va întâlni cu partidele pentru a discuta despre Codul Urbanismului, jalon important în PNRR

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Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Președintele Nicușor Dan se va întâlni de la ora 12:00 cu reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților naționale pentru a discuta despre Codul Urbanismului, jalon important în PNRR.

Reprezentanții partidelor care vor fi prezenți la discuțiile de la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, sunt:  

- Rareș Hopincă (PSD); 

- Ciprian Ciucu și Florin Roman (PNL); 

- Radu Mihaiu (USR);  

- Cseke Attila (UDMR); 

- Gheorghe Nacov (Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale). 

Codul Urbanismului este un jalon important în PNRR. 

Viitorul Cod al Urbanismului are ca obiectiv simplificarea procesului de obținere a autorizațiilor de construire. Conform ministrului Dezvoltării, pentru anumite tipuri de construcții, precum case unifamiliale, terase sau garaje, procedura actuală de obținere a avizelor ar putea fi redusă, ceea ce ar eficientiza procesul administrativ și ar putea scurta termenele pentru investițiile imobiliare. 

Întâlnirea de joi are loc în contextul în care proiectul se află în procedură parlamentară, iar autoritățile încearcă să finalizeze forma actului normativ astfel încât acesta să poată fi transmis Comisiei Europene înaintea votului final din Parlament. 

Editor : A.C.

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