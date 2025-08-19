Guvernul a amânat din nou, miercuri, fără explicații hotărârea prin care Traian Băsescu ar fi urmat să primească o casă de protocol în calitate de fost președinte. Este a doua oară în ultimele două săptămâni când decizia se amână. Băsescu îşi poate recupera privilegiile pierdute, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că legea privind retragerea beneficiilor foştilor şefi de stat, dacă au colaborat cu Securitatea, este neconstituţională.

Guvernul a amânat hotărârea privind locuința în care ar urma să se mute fostul președinte Traian Băsescu. Această decizie ar fi urmat să vină în urmă cu două săptămâni, însă a fost anulată și atunci fără explicații.

Legea permite foștilor șefi de stat să obțină o locuință de protocol și 75% din indemnizația de șefi de stat. De asemenea, instanța a decis că fostul președinte este fost colaborator al Securității și a retras aceste drepturi.

Ulterior, Traian Băsescu a atacat această decizie la Curtea Constituțională a României (CCR) și a avut câștig de cauză.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, această vilă ar urma să fie o locuință de pe strada Emil Zola, foarte aproape de fostul sediu PDL al partidului pe care l-a condus Traian Băsescu.

